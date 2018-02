Barcelone : Messi a-t-il ouvert les portes du Barça à Paulinho ?

En provenance de Guangzhou Evergrande en Chine, le brésilien José Paulo Bezerra Maciel Júnior, dit Paulinho (29 ans) a atterri au FC Barcelone mi-2017. Après le départ de Neymar et dans l’attente de son remplaçant, les supporters s’attendaient à mieux que le milieu brésilien.

Même s’il est actuellement imbibé dans le jeu Blaugrana, et a réussi à mettre d’accord tous les supporters, d’aucuns, se demandent comment s’est-il retrouvé au Barça ?

Le joueur a expliqué aux confrères de Rmcsport que c’est Messi qui lui a ouvert les portes du FC Barcelone. Tout est parti de la rencontre amicale à Melbourne en Australie le 9 juin opposant le Brésil à l’Argentine.

« Nous avions un coup franc et Willian, mon coéquipier, et moi-même étions près du ballon pour frapper. Je me suis éloigné et je marchais à côté de Messi. Et c’est là qu’il me demande si je vais venir à Barcelone. En plein milieu du match. J’ai répondu : ‘Si vous voulez, pourquoi pas’. » Les deux joueurs ont poursuivi la conversation bien après les vestiaires. « Voilà comment tout a commencé », a narré Paulinho, relate le média français.