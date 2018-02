Art/Vernissage : La création Dan à l’honneur à l’ambassade de Paris ce 9 février

La créatrice béninoise d’art, Claudine Dan, dévoile depuis quelques jours ses différentes créations d’œuvres d’art à l’ambassade du Bénin à Paris au 87 Avenue Victor Hugo 75116 Paris ( Métro Victor Hugo ligne 2 ). Cette exposition dure jusqu’en avril 2018 et connaîtra un vernissage particulier des créations Dan le vendredi 9 février prochain toujours dans les mêmes lieux.

Des mathématiques à la peinture

Matheuse de formation et enseignante de mathématiques depuis vingt (20) ans en France, Claudine Dan s’est reconvertie en artiste-peintre depuis plus d’un an. Pour elle, c’est une nouvelle passion qui s’est développée et s’est imposée sans grand effort.

A l’en croire, ignorant son don pour la peinture, elle enseignait les mathématiques aux élèves via des bandes dessinées. Elle peint donc sur des toiles non commercialisées dans les magasins et autres boutiques. Aujourd’hui, elle déborde d’énergie à chaque fois elle doit tenir son pinceau ou autres instruments d’art pouvant lui permettre de peindre.

A travers la peinture, la peintre s’autorise toute liberté en communiquant avec sa toile qui, pour la plupart, intéresse sa clientèle.

Ces œuvres d’art (Photos) ne sont donc que l’infime partie de ces chefs-d’œuvres exposé dans la région parisienne en France.