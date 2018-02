Arabie Saoudite : une police anti Saint-Valentin, des patrouilles anti Saint-Valentin

En Arabie Saoudite, célébrer la Saint-Valentin est l’équivalent d’un crime aux yeux de la police religieuse du pays. Les patrouilles de la redoutable police religieuse, chargée de veiller au respect de la morale islamique, commence chaque année, quelques jours avant la date de la célébration de la fête. Cette police, composée de 3500 agents, arpente les rues, peu avant le 14 février, afin de trouver des fautifs, des commerçants qui oseraient vendre des roses rouges et des produits de la Saint-Valentin. Ses hommes rentrent méthodiquement chez les fleuristes, les confiseries et vendeurs de souvenirs, pour les mettre en garde contre la vente de tout article de couleur rouge ou en forme de cœur, lié à « une célébration commémorée par les infidèles ».

Depuis une dizaine d’années, certains fleuristes et commerçants se font arrêter et d’autres vandaliser pour avoir offert dans leur boutique des boîtes de chocolats en cœur, des cartes et autres cadeaux de la Saint-Valentin.

La police religieuse publie également dans les journaux des avertissements pour signaler à la population que des sanctions seront émises à quiconque participerait aux célébrations de la Saint-Valentin, une fête qui va à l’encontre de la Charia.

Les autorités religieuses du pays encouragent les musulmans à ne pas célébrer les fêtes non musulmanes, spécialement la Saint-Valentin, puisqu’elle encouragerait les relations immorales entre hommes et femmes non mariés. En Arabie Saoudite, les hommes et les femmes non mariés et n’appartenant pas à la même famille vivent de façon complètement isolée les uns des autres.

Malgré tout, certains Saoudiens arrivent à défier la loi religieuse en fêtant la Saint-Valentin en cachette. Les roses rouges et les chocolats en cœur se vendent ainsi sous le manteau. Les fleuristes cachent les roses rouges dans leur arrière-boutique. Les jeunes Saoudiens sont ainsi déterminés à fêter la Saint-Valentin malgré l’interdiction.

Dans sa vitrine, Hussein, un fleuriste d’un quartier de Ryad, a mis des bouquets de roses blanches, des iris orange, des hortensias violets.

« J’ai caché tout ce qui est de couleur rouge, et lorsqu’une patrouille de la police religieuse est venue, elle n’a rien trouvé à redire », dit-il.

Les chocolatiers se sont eux aussi abstenus de mettre dans leur vitrine des chocolats rouges ou en forme de cœur. Un employé égyptien d’un autre magasin situé dans un centre commercial indique que « la police religieuse nous a forcés à retirer les chocolats en forme de cœur ou enveloppés de papier rouge ».

L’Arabie saoudite applique une interprétation extrêmement rigoriste de l’islam et la ségrégation des sexes y est imposée.