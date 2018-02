Arabie saoudite – Pèlerinage à La Mecque : des milliers de cas d’agressions sexuelles dévoilés

Le pèlerinage à la Mecque est considéré comme le cinquième pilier de l’Islam et rassemble plus de deux millions de personnes chaque année en Arabie saoudite. Un peu moins de la moitié des pèlerins sont des femmes et après #balancetonporc et #MeToo, c’est au tour d’un autre mot clef de devenir viral sur la Toile.

Via #MosqueMeToo sur Twitter, de nombreuses femmes musulmanes dénoncent les actes de harcèlement voire d’agressions sexuelles dont elles ont été victimes lors de leur pèlerinage à la Mecque. Une journaliste et féministe égypto-américaine est à l’initiative de ce hashtag.

Dans la continuité de #MeToo et #BalanceTonPorc, un nouveau hashtag a vu le jour sur Twitter : #MosqueMeToo. Par ce biais, des femmes musulmanes témoignent du harcèlement et/ou des agressions sexuelles dont elles ont été victimes lors du hadj, le pèlerinage que font les fidèles aux lieux saints de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite.

Initié le 5 février par Mona Eltahawy, journalise et miliante féministe égypto-américaine, ce hashtag (mot-dièse) a vite pris de l’ampleur sur Twitter. Près de 6 000 tweets ont été publiés sur le réseau social sous ce hashtag.

Selon la BBC et franceinfo, des femmes musulmanes affirment en masse sur les réseaux sociaux avoir été victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles lors du pèlerinage à La Mecque, en Arabie saoudite.

« Les gens pensent que La Mecque est l’endroit le plus sacré pour les musulmans »

6 000 femmes ont déjà témoigné sur Twitter. « Une de mes amies a subi des attouchements durant le hadj et quand elle a fait des histoires, ses camarades de hadj lui ont demandé de laisser tomber », écrit une certaine Farisa Nabila.

« Je suis heureuse de voir que les femmes parlent de leur harcèlement sexuel pendant le Hajj. Il y a plusieurs années, j’ai partagé ma propre expérience d’agression sexuelle pendant le pèlerinage », relate Mona Eltahawy dans un tweet. Elle-même affirme dans un livre avoir été agressées par deux fois lors de son pèlerinage à La Mecque en 1982, à l’âge de 15 ans.

I am glad to see women are speaking out about being sexually harassed during Hajj. Several years ago, i shared my own experience with sexual assault during the pilgrimage (see following tweets) https://t.co/7A5CeJngEy h/t @jwildeboer #MeToo — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 5, 2018

« J’ai partagé mon expérience d’agression sexuelle pendant le hadj en 1982 alors que j’avais 15 ans dans l’espoir que cela aiderait les femmes musulmanes à rompre le silence et le tabou qui entourent leur expérience d’abus ou d’agression sexuelle pendant le hadj ou dans des espaces sacrés », explique-t-elle à la BBC.

I have shared my experience of being sexually assaulted during Haj in 1982 when I was 15 in the hope that it will help fellow Muslim women break silence and taboo around their experience of sexual harassment/abuse during Haj/Umra or in sacred spaces. Let’s use #MosqueMeToo https://t.co/uDsZFDolgX — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) February 6, 2018

Parmi les nombreux témoignages, une autre femme raconte que « les gens pensent que la Mecque est l’endroit le plus saint pour les musulmans et qu’il ne peut rien arriver de mal aux musulmanes. C’est totalement faux. »

I read about #MosqueMeToo. It brought me to horrible memories during Hajj 2010. People think Mecca is the holiest place for Moslems so nobody would not do something bad. Totally wrong. — Anggi Lagorio (@AnggiAngguni) February 6, 2018

Comme toutes les autres femmes, « les femmes musulmanes subissent du harcèlement », témoigne de son côté l’éditorialiste féministe pakistanaise Aisha Sarwari. « Mais quand cela arrive dans un contexte religieux, on leur demande de se taire pour une cause plus importante qu’elles », poursuit-elle.

Muslim women like all women have to suffer harassment but when it happens in a religious context they are asked to mute themselves for a bigger cause. It is both unfair and oppressive. — Aisha Sarwari (@AishaFSarwari) February 6, 2018

« J’ai partagé mon expérience d’agression sexuelle pendant le hajj [le pèlerinage à La Mecque, ndlr] en 1982 alors que j’avais 15 ans, dans l’espoir que cela aiderait les femmes musulmanes à briser le silence et le tabou », a tweeté Mona Elthahawy.