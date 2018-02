Amos Elègbè : « la démocratie béninoise est en danger depuis le 06 avril 2016 »

Le 19 février 1990, s’est ouverte à Cotonou, la Conférence nationale souveraine des forces de la nation béninoise après 17ans de pouvoir du régime militaire conduit par le feu Général Mathieu Kérékou. Cette Conférence a eu le mérite d’instauré dans ce pays de l’Afrique de l’ouest, indépendant depuis le 1er août 1960, la démocratie. Une démocratie qui est aujourd’hui en danger sous le régime Talon selon Amos Elègbè, Rapporteur du Comité préparatoire de la Conférence nationale.

Dans un entretien accordé à « Esae Tv », peu de temps après le deuxième Congrès ordinaire des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Amos Elègbè n’a pas caché ses craintes sur l’état de la démocratie béninoise sous le régime du président Talon. « La démocratie béninoise est en danger depuis le 06 avril 2016 », a-t-il déclaré avant de faire observer que la paix, la stabilité politique et la cohésion sociale qui ont toujours caractérisé le Bénin sont les fruits de la défense des acquis de la Conférence nationale dont les régimes Soglo, Kérékou et Yayi ont fait montre.

« La démocratie est un chemin sur lequel il faut être très attentif à la patrie, à la liberté d’expression plurielle, à l’indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs », a fait savoir Amos Elègbè pour qui la démocratie est un régime politique contraire à la royauté. « La démocratie permet à toute les catégories sociales de dire leur mot sur la gestion des affaires publiques et de pouvoir se sentir concernées par ce que l’Etat fait en leur nom… On ne construit pas le bonheur d’un peuple à son insu. On construit le bonheur d’un peuple avec lui, pour lui et par lui », a-t-il précisé.

A en croire Amos Elègbè, le principe du « consensus » est le principal fondement de la démocratie béninoise issue de la Conférence nationale. Un principe qui, selon lui, est aujourd’hui en souffrance sous le régime du président Talon. « Quand vous dites que vous avez la science infuse et que vous marginalisez les autres forces politiques, vous mettez la démocratie en danger », a-t-il fait remarquer avant d’ajouter : « Sous le régime du président Talon, l’Etat est utilisé comme un moyen d’enrichissement personnel… et les institutions de la République sont ballonnées ».