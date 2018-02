Afrique du Sud : de nouveaux billets de banque à l’effigie de Nelson Mandela

L’Afrique du Sud va émettre de nouveaux billets de banque à l’effigie de Nelson Mandela

La Banque centrale sud-africaine (SARB) a annoncé dimanche qu’elle allait lancer une nouvelle série de billets de banque à l’effigie de Nelson Mandela, en l’honneur du centième anniversaire de sa naissance.

Ce lancement interviendra le 18 juillet 2018, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918.

Cette nouvelle série de billets concernera les coupures de 10, 20, 50, 100 et 200 rands.

A noter également que cette annonce de la Banque centrale sud-africaine est intervenue, ce 11 février 2018, jour anniversaire de la libération du leader historique sud-africain de l’ANC, intervenue en 1990.

Libéré le 11 février 1990 après 27 ans, six mois et six jours de prison, Nelson Mandela reste le symbole de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Devenu premier président de la République le 9 mai 1994, il est le premier noir à avoir dirigé le pays. Le rassemblement de son parti, l’ANC, sur la célèbre place The Grand Parade à Capetown dimanche se voulait également symbolique, puisque c’est là où Mandela se rendit triomphalement à sa sortie de prison pour prononcer son premier discours.

« Nelson Mandela représentait tout ce qu’il y a de meilleur en nous en tant que Sud-Africains », a déclaré le gouverneur de la SARB, Lesetja Kganyago.

« La série de billets à l’effigie de M. Mandela actuellement en circulation a été émise en 2012. Bien que notre premier mandat soit de préserver la valeur de notre monnaie, notre but est aussi d’être un bastion institutionnel fort, en contribuant à une économie stable et prospère, au service du bien-être de tous les Sud-Africains et dans le respect des valeurs de Madiba », a-t-il affirmé.

L’Hôtel des monnaies sud-africain, une filiale de la SARB, va également émettre une nouvelle pièce de 5 rands pour fêter le centenaire de M. Mandela.

Les nouveaux billets et la nouvelle pièce seront mis en circulation le 18 juillet 2018.

La banque centrale a précisé que les anciennes et les nouvelles versions du rand continueraient à circuler en même temps.