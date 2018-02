Afrique du sud: l’internationale socialiste salue l’élection de Cyril Ramaphosa

« Le Comité Afrique de l’IS, dont l’ANC votre parti assure la Vice-Présidence, et tous les camarades progressistes du continent, puiseront dans votre élection une énergie nouvelle pour continuer à travailler avec votre parti pour la préservation et la promotion, en Afrique et dans le monde, des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de justice sociale, héritage de notre grand leader Nelson Mandéla » peut-on lire dans dans ledit courrier.

Il faut rappeler que l’ANC et le PSD que préside Emmanuel GOLOU sont tous membres de l’IS. Les deux partis entretiennent des relations privilégiées et se sont toujours soutenus réciproquement. Par ailleurs, l’actuel Vice-Président de la Direction du Comité Afrique est l’actuel Vice-ministre des Affaires étrangères de l’Afrique du Sud M. Ebrahim Ebrahim. En intégralité, la lettre de félicitation.

Cher ami Cyril RAMAPHOSA,

Monsieur le Président de la République de l’Afrique du Sud,

Le peuple sud-africain, par un vote du parlement le jeudi 15 février 2018, vient de vous choisir pour présider à sa destinée suite à la démission du camarade Jacob ZUMA. Grande est ma joie dès que j’ai pris connaissance de la nouvelle.

Monsieur le Président, cher camarade, recevez mes félicitations les plus chaleureuses, et à travers moi, celles du Comité Afrique de l’Internationale Socialiste et de tous les camarades progressistes de l’Afrique. Votre élection récompense un engagement militant et renouvelé au service du peuple sud-africain. Elle couronne également une carrière politique exceptionnelle et très édifiante, dont le souffle et l’élévation ont prouvé au monde entier la vitalité de la démocratie sud-africaine, en même temps qu’ils démontrent la force de son système partisan.

Le Comité Afrique de l’IS, dont l’ANC votre parti assure la Vice-Présidence, et tous les camarades progressistes du continent, puiseront dans votre élection une énergie nouvelle pour continuer à travailler avec votre parti pour la préservation et la promotion, en Afrique et dans le monde, des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de justice sociale, héritage de notre grand leader Nelson MANDELA.

J’ai conscience que votre tâche ne sera pas facile, c’est pourquoi je vous adresse tous mes vœux de succès et mes encouragements. Cher camarade, soyez assuré que vous pourrez compter sur la Direction du Comité Afrique et de l’ensemble des partis membres.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Emmanuel GOLOU

Président du PSD

Président du Comité Afrique de l’IS.