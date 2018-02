Affaire de 90 Millions volés chez Koutché: encore un canular de Talon, selon l’He Atchadé

Une poursuite est enclenchée depuis quelques jours contre l’ancien ministre de l’économie et des finances, Komi Koutché dans une affaire dite de vol de 90 Millions au domicile de ce dernier. Selon des informations de sources judiciaires, la justice dans cette poursuite voudrait savoir les raisons qui poussent l’ancien argentier national à garder un montant aussi important au domicile.

Mais pour l’honorable Nouréni Atchadé du bloc de la minorité parlementaire, ce dossier est simplement dépoussiéré par l’exécutif pour titiller un adversaire politique qu’on cherche par tous les moyens à écarter des compétitions électorales prochaines.

En effet, pour l’élu de la liste des forces cauris pour un Bénin émergent invité ce samedi 17 Février 2018 dans l’émission » politiquement chaud » de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin, cette affaire qui fait actuellement le chou gras des réseaux sociaux, est un nouveau canular du gouvernement du président Patrice Talon qui cherche des poux sur a tête d’un chauve.

« Cette affaire de vol d’argent est encore du canular. Ils pensaient facilement trouver des choses à accrocher a KOUTCHE dans ses gestions. Après deux ans, rien de concret. Même parmi ceux qui sont utilisés pour le traquer à travers enquêtes et audits, s’accordent à dire que Komi Koutché est un génie. Il est professionnel. Il anticipe. » a martelé l’honorable Nouréini Atchadé.

A en croire le député membre du bloc de la minorité parlementaire, c’est l’échec du gouvernement dans la recherche d’éventuelles malversations dans la gestion de l’ancien ministre Komi Koutché qui l’amène à défaut de trouver mieux de sauter sur une affaire de vol d’argent; une affaire toujours pendante devant le tribunal de Savalou.

« L’intéressé a lui même fait faire une expertise par la police scientifique et déposer une plainte à la gendarmerie de la localité. Les investigations de la brigade ont permis de récupérer 92 des 95 millions et le tribunal de Savalou a placé les concernés sous mandat de dépôt et donc l’affaire reste pendante devant le tribunal de Savalou. On s’étonne alors subitement de la demande d’une poursuite judiciaire portant sur un montant de 700 millions qui carrément relève de l’imaginaire » a laissé entendre l’élu fcbe.

Seon l’honorable Nouréni Atchadé, le montant qui fait objet de polémique est un fonds de campagne destiné aux structures décentralisées de campagnes dans les collines; gardé par le ministre en attendant sa répartition dans les cellules concernées.