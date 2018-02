2ème congrès ordinaire des FCBE: renaissance ou mirage ?

La plus grosse actualité du week-end passée a été sans nul doute le deuxième congrès ordinaire des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Un événement qui a attiré l’attention de plus d’un, en tous cas les observateurs, acteurs et activistes politiques en ont fait leur chou gras et ils continuent d’ailleurs d’en faire leur plat de résistance dans les débats politiques. Et connaissant la passion politique de ces derniers, ce n’est pas sur qu’ils en finiront de si tôt.

Au delà des commentaires et avis suscités par cette sortie des cauris que certains ont jugé de « démonstration politique » il y a lieu de mener une réflexion profonde sur l’état des lieux de cette formation politique qui a cessé d’être la reine de l’univers politique béninois depuis le 20 mars 2016. Le tableau présenté il y a quelques jours après le congrès par le tout nouveau Secrétaire Exécutif parait sombre et en dit long sur l’état actuel de la maison « verte ». De 33 députés ils sont passés à 15, en ce qui concerne les élus locaux et maires il est difficile de faire le point, quelques uns continuent de répondre aux appels selon Valentin Djènontin. Il a d’ailleurs affirmé que beaucoup de leaders sont partis mais le parti aurait gagné en militants. Mais la foule mobilisée à Parakou suffit-elle pour parler d’une forte croissance de militants? une interrogation qui trouvera certainement sa réponse lors des descentes du parti dans les autres localités du pays.

De l’analyse de ces données et surtout considérant que la question de militantisme à la base au Bénin est un fait qui varie en fonction de beaucoup de choses, il ne serait pas exagéré de douter de la force actuelle du parti à retrouver son ancienne place avec l’environnement politique actuel du Bénin. C’est peut être conscient de cela, que les responsables du parti se mettent dans la logique de rappeler certains dissidents au bercail.

Législatives de 2019, l’étape test pour les FCBE

Tous les regards sont braqués sur l’année 2019, pour cause elle abritera, sauf miracle politique de dernières minutes, les élections législatives pour l’installation d’une nouvelle législature. Un événement qui mettra sur la scène des grosses pointures politiques, certaines formations politiques auront l’occasion de prouver leur suprématie et pour les autres comme le parti FCBE ça sera le moment de sortir la tête de l’eau et d’annoncer une véritable renaissance. Le top a été bien donné par le congrès qui a eu le mérite de sortir certains acteurs politiques de la mouvance présidentielle de leur couvent.

Le parti FCBE pour gagner le pari de la vraie renaissance a visiblement deux options qui se présentent à lui. La première a été annoncée par le Président d’honneur Boni Yayi et épousée par les responsables du parti. Il s’agit du ralliement à d’autres partis pour former des blocs pour aller à l’assaut des sièges parlementaires. L’autre option se révèle être Boni Yayi lui même qui risque de venir porter mains fortes aux Forces Cauris pour un Bénin Émergent. Il y a une certaine unanimité autour de ce que sa candidature pour les prochaines élections législatives serait une grande aide pour que les FCBE s’imposent à nouveau.

Dans l’un ou l’autre des cas, les FCBE qui pour le moment semble échapper au destin de l’UBF de l’ex Président Mathieu Kérékou, ont besoin d’une vraie renaissance pour revendiquer leur place de la formation politique la plus forte du Bénin comme elles l’ont été durant les dix dernières années. Le congrès du 10 février passé a certainement posé les jalons du réveil des verts , mais ne parait pas encore suffisant pour garantir de leur survie selon certains analystes politiques.