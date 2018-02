2ème congrès des fcbe: les probables raisons de l’absence de Candide Azannaï à Parakou

La ville vitrine du septentrion, la cité des Kobourous, a accueilli ce weekend une grande messe politique animée par les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) soutenues par les partis politiques et personnalités politiques qui ne partagent plus la vision du prince du « nouveau Départ ».

Parmi les figures emblématiques du monde politique béninois qui se sont fait représentés ou qui ont effectué le déplacement sur Parakou pour soutenir ce qui reste des forces cauris pour un Bénin émergent après la désertion de certains, les représentants de Sébastien Germain Ajaon, de la renaissance du Bénin, aile Soglo, du représentant du président-Maire Nicéphore Soglo, du psd, du PRD et bien d’autres formations politiques.

L’absence du président du parti « Restaurer l’Espoir », l’ancien ministre de la défense délégué auprès du président de la République, Candide Azannaï, a été remarquée à cette première véritable sortie des FCBE.

Avec sa posture actuelle d’opposant au régime du président Patrice Talon, un régime qu’il a installé de par sa contribution, d’aucuns avaient imaginé le voir aux côtés des verts cauris afin qu’il délivre, tout comme les autres formations politiques, son message lors de ce congrès.

Une attente qui n’a pas été comblée alors qu’on se rappelle que l’homme a été l’un de collaborateurs les plus proches de l’ancien Président de la République, Thomas Boni, devenu président d’honneur du parti FCBE à la suite des travaux de ce 2ème congrès ordinaire.

En combattant l’homme sans loi avec une bribe de foi, Candide Azannaï a œuvré pour l’avènement d’un homme sans foi ni loi

Nommé ministre de la défense le 06 Avril 2016 par le président Patrice Talon, Candide Azannaï prendra sa distance vis à vis de son ami à peine un an après sa nomination. Les raisons, il les évoqua le 21 janvier 2018 lors de la cérémonie de vœux du nouvel an traditionnellement organisée par ses militants.

Sans aller dans les détails, le ministre candide Azannaï a laissé entendre que sa démission du gouvernement de Talon est la conséquence d’un profond désaccord avec le président Patrice Talon.

Désaccord né de son «refus de servir de caution à l’assassinat programmé de la démocratie, ô combien chèrement acquise, au pillage des secteurs prometteurs, au bâillonnement des libertés, à la ruine de l’Etat de droit, et à la désintégration de la cohésion nationale, à l’érosion des acquis du Renouveau démocratique ».

Mais comme en politique, il n’y a pas de guerre à l’infini et que les rapprochements politiques au Bénin sont fonctions de l’enjeu de l’heure, on pouvait estimer que le président Candide Azannaî se rapprocherait de Yayi Boni selon le principe que les adversaires d’hier peuvent s’unir aujourd’hui pour combattre l’adversaire d’aujourd’hui. Mais l’homme de Zogbo depuis son éloignement du Président Patrice Talon a décidé d’adopter toute une autre posture de lutte qui se démarque des discours intempestifs et des sorties médiatiques hasardeux.

La première raison de l’absence de l’homme de Zogbo est sans doute sa décision de ne plus se mêler à des regroupements où la passion et le populisme s’invitent et s’installent.

Cette façon de faire la politique ne serait pas efficace face aux hommes forts du moment. En homme d’expérience,politicien bon teint, Candide Azannaï sait que l’émotion serait au rendez-vous à ce deuxième congrès des Forces cauris pour un Bénin émergent.

Pour une question de vertu…

Le président du parti Restaurer l’Espoir avait qualifié la gestion de l’ancien président Thomas Boni Yayi de « démocrature » et a promis un régime plus vertueux aux populations à qui il est venu offrir le candidat Patrice Talon comme le réformateur qui viendra corriger les déviances du régime de la refondation. se remettre moins de deux ans à côté de l’homme qu’il a tant combattu ne serait pas compris des béninois qui trouveraient que l’absence de vertu est plutôt de son côté.

En fin stratège politique, le ministre candide azannaï, même s’il est convaincu que dans l’élaboration de ses stratégies politiques pour déboulonner le régime du nouveau départ, il aura besoin des forces cauris pour un Bénin émergent, sa posture politique actuelle contrasterait tout de suite avec un rapprochement avec quelqu’un qu’il a combattu de toute son énergie.

Il faut ne faut pas perdre de vue qu’il y a seulement quelques jours, celui qui est communément appelé l’homme de Joncquet a traité le président Thomas Boni Yayi de personnalité « sans loi avec un bribe de foi« . s’afficher au lendemain d’une telle affirmation à côté d’un tel l’homme politique pourrait compromettre les enjeux à venir.

Il y a un adage de chez nous qui dit « Agounmè djè houè houè, ganwè énon kou (à force de se montrer, les gens vous trouvent des défauts ndlr »). En effet, la posture actuel du ministre Candide Azannaï tranche avec ce qu’il a eu à faire au temps du président Boni yayi où il tenait des discours volubiles crachant sur la gestion du leader des cauris.

Si le président du parti restaurer l’espoir reconnait aujourd’hui que le choix du président Patrice Talon est une erreur sur a personne et un mauvais casting, il est tout autant conscient que les Fcbe et leur leader ne sont pas eux aussi des exemples. Or la conviction profonde du ministre Candide Azannaï est qu’on peut faire la politique en étant « vertueux ».