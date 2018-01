Usage de plaque non réglementaire: dignitaires et têtes couronnées rappelés à l’ordre

A travers le communiqué N°0036/MIT/MISP/DC/SGM/ANATT/SA conjointement signé par le ministre des infrastructures et du transport et son homologue de l’intérieur et de la sécurité publique, il est expressément demandé aux dignitaires et têtes couronnées qui utilisent des plaques de dénominations de culte en lieu et place de la plaque minéralogique de se conformer à la réglementation en la matière. Lire ci-dessous le communiqué du ministère des infrastructures et du transport et celui de l’intérieur et de la sécurité publique.

Communiqué conjointe du mit et misp:

Décret N°2017-546 du 22 novembre 2017