USA / « Martin Luther King Day » : « Le rêve du Dr. King est notre rêve, c’est le rêve américain », Donald Trump

Les américains honorent Martin Luther King Jr. lundi, en ce jour férié qui aurait célébré le 89ème anniversaire de cette figure emblématique du combat pour les droits civiques.

Martin Luther King a été assassiné par James Earl Ray à Memphis le 4 avril 1968 alors qu’il soutenait un groupe de travailleurs afro-américains en grève.

Les vagues d’émotion provoquées par sa mort ont retenti à travers le monde. Martin Luther Kind Day, le troisième lundi de chaque janvier, est devenu un jour férié officiel aux Etats-Unis en 1983 sous la présidence de Reagan.

La première édition de la Journée Martin Luther King a eu lieu trois ans plus tard en 1986 et depuis, la journée est célébrée chaque année.

Cette année marque le premier jour de Martin Luther King sous la présidence de Trump alors que les relations raciales sont entachées par les déclarations du président américain.

Le premier arrêt du président Trump lundi a été Trump International Golf Club, débutant apparemment les vacances de Martin Luther King avec le golf plutôt que le service caritatif que la famille du défenseur des droits civiques a réclamé comme meilleur moyen de le commémorer.

Le président milliardaire n’était pas clair s’il prévoyait d’effectuer le service caritatif plus tard dans la journée; son horaire public est vide.

Mais l’adresse hebdomadaire de Trump, publié, a honoré le roi de la lutte des noirs aux USA. Vers 11 heures, environ deux heures après son arrivée au club de golf, Trump a retweeté le poste de la Maison Blanche contenant la vidéo. “Dr. Le rêve de King est notre rêve. C’est le rêve américain. C’est la promesse faite dans le tissu de notre nation, gravée dans le cœur de notre peuple et écrite dans l’âme de l’humanité “, a déclaré Trump dans le message.

"Dr. King's dream is our dream. It is the American Dream. It's the promise stitched into the fabric of our Nation, etched into the hearts of our people, and written into the soul of humankind." pic.twitter.com/tyUZGTecDY

— The White House (@WhiteHouse) January 15, 2018