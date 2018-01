Togo : violents affrontements mardi entre étudiants et forces de l’ordre à Lomé

Le campus universitaire de Lomé a rompu avec la quiétude obtenue depuis les derniers affrontements sanglants il y a quelques mois. Les mêmes acteurs sont revenus sur la scène ce mardi 23 janvier 2018, lorsque étudiants et forces de l’ordre en sont venus à en découdre par la violence.

Selon les informations recueillies, les étudiants étaient en assemblée générale quand la police nationale accompagnée de la police universitaire aurait fait irruption pour les disperser. La débandade s’est installée et s’en est suivi une chasse à l’Homme. Selon des témoins, les étudiants ont été pourchassés et violentés par la police qui a arrêté plusieurs parmi eux.

Cette situation intervient quelques mois après les sanglants affrontements entre les policiers et étudiants survenus en juin 2017. Les étudiants qui se réunissaient en assemblée générale avaient été très tôt dispersés par la Police, car selon les autorités universitaires, ces drniers n’avaient pas reçu d’autorisation. La Ligue togolaise des droits de l’Etudiant avait estimé de son côté qu’il s’agit de la défense des intérêts de l’étudiant, ils ont donc le droit de rassembler et de discuter autour des problèmes du monde estudiantin. Ils ont donc apporté une riposte à l’action de la police et la violence s’installa, les affrontements ont duré trois jours avec à la clé, plusieurs arrestations et des blessés dans le rang des étudiants