Togo : Tikpi Atchadam s’en prend sévèrement au gouvernement et affûte ses armes

Dans le cadre de la nouvelle série de manifestations qu’organise la coalition de 14 au Togo, le président de Parti national panafricain (PNP), Tikpi Atchadam, est monté au créneau pour dénoncer l’indifférence dont fait preuve le gouvernement de Faure Gnassingbé face aux revendications des opposants et de la population togolaise.

Il a donc fait savoir que leur mouvement ne s’arrêtera pas et qu’il est prêt à continuer les manifs jusqu’à ce que leurs objectifs soient atteints. Il a de ce fait encouragé la population à ne pas lâcher du lest et à retrousser les manches pour de plus grandes victoires.

« Nous avons en face, un régime pour lequel le pouvoir a pour finalité le pouvoir et rien d’autre. C’est ce qui explique dans une certaine mesure, l’indifférence du pouvoir face à cette mobilisation sans précédent dans notre histoire… Le mécontentement, à la hauteur de la prise de conscience est général. Peuple en lutte, par ta détermination et ton courage légendaire, tu as réussi à mettre à nu ce régime qui n’a plus d’argument. Le mensonge ayant atteint ses limites, le régime est esseulé. Partout où il passe, c’est le vide autour de la diplomatie des mallettes et de mensonge », a déclaré l’opposant.

Tikpi Atchadam a donc profité de cette sortie pour remobiliser les troupes et tenter de convaincre ses partisans que la fin du régime serait proche car, dans le cas contraire, rien ne justifierait la violence dont il fait preuve face à une population qui selon lui, manifeste pacifiquement pour des valeurs comme la liberté, la justice et l’égalité de chance.

« Nous devons continuer à nous battre jusqu’à la réalisation de notre objectif ultime : l’alternance devant ouvrir la voie à la démocratie dans notre pays et la prospérité pour tous. Pour cet objectif impératif, nous devons redoubler d’efforts et nous résisterons pendant le temps nécessaire. C’est certains, les racines du baobab ne tiennent plus », a-t-il déclaré.

Au Togo, les manifestations toutes les semaines sont presque devenues une routine pour une opposition qui dit être déterminée à continuer jusqu’à ce que le régime en place n’abdique. Une série de trois autres jours de manifs est prévu cette semaine les 31 janvier, 1er et 3 février prochains.