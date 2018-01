Santé mentale de Donald Trump : la Maison Blanche dévoile les résultats surprenants du test cognitif

Donald Trump, 71 ans , le président élu le plus vieux de l’histoire des États-Unis, a passé un test cognitif, démentant les rumeurs sur sa santé mentale. A sa propre demande, le 45è locataire de la maison blanche a passé le test pour faire taire les rumeurs sur sa santé mentale. Il a obtenu le score maximal de 30/30.

Selon Le monde, le médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, a annoncé mardi 16 janvier que Donald Trump avait obtenu vendredi le score maximal de 30/30 au test cognitif de Montréal (le Montreal Cognitive Assessment, ou MoCA ). « Il n’y a absolument aucun signe d’un quelconque problème cognitif », a ajouté le médecin du président. Le dirigeant a, selon le docteur Jackson, demandé lui-même à passer ce test, afin de faire taire les rumeurs persistantes concernant sa santé mentale. Il est le premier président des Etats-Unis à passer ce test.

Le MoCA est un test destiné à évaluer les fonctions cognitives et à détecter des dysfonctionnements cognitifs, en particulier quand il paraît s’agir de troubles légers. Toute inquiétude peut être levée au-delà de 26/30. Il a été conçu par le docteur Ziad Nasreddine, publié en 2005, et est un des plus utilisés dans le monde pour ce genre d’évaluation.

Existant en de nombreuses versions et langues, il consiste en un court questionnaire d’une page destiné à mesurer entre autres la mémoire, les fonctions exécutives, les capacités d’abstraction, la concentration, le langage, le calcul, l’orientation dans le temps et l’espace. La durée du test est d’environ dix minutes.

La question revient régulièrement au gré des extravagances du 45e président des États-Unis: Donald Trump est-il fou? Le débat a été relancé en ce début d’année par la sortie du livre Fire and Fury, où le « commander in chief » est décrit comme un enfant avec des troubles de l’attention. Ces critiques agacent le principal intéressé. «En fait, dans ma vie, les deux plus grands atouts ont été l’équilibre mental et le fait d’être, genre, vraiment intelligent», a-t-il réagi, se qualifiant au passage de «génie très équilibré».

Plusieurs psychiatres américains du collectif Duty to Warn ont diagnostiqué un syndrome de «narcissisme malfaisant». «Il fait montre d’impulsivité, d’imprudence, de paranoïa, d’un rapport distancié à la réalité (quand les conséquences de ses actes importent peu), d’accès de rage (quand la réalité ne correspond pas à ce que l’on espérait), d’un manque d’empathie, et d’un besoin irrépressible de plastronner pour compenser des signes intérieurs de faiblesse», résumait le mois dernier dans Le Figaro Bandy Lee, psychiatre à l’université de Yale.