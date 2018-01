Rigobert Song : « Je me suis battu pour rester en vie »

Rigobert Song est désormais sur pieds après plusieurs mois de lutte contre la mort, suite à un accident vasculaire cérébral survenu à son domicile. Courant octobre 2016 ,le lion indomptable s’effondre, envoyé dans un hôpital à Yaoundé, il finira par rejoindre l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris.

Après avoir passé plusieurs mois dans le coma, l’ancien défenseur de Metz et de Lens ,à son réveil, ne pesait que 60 kilos et ses jambes ne le portaient plus. Il se voyait déjà abattu par la mort , mais il refuse de se laisser aller. « Je me suis battu pour rester en vie. Je ne pouvais pas quitter ceux qui priaient pour moi. Je me suis dit que ce n’était pas mon heure. », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à RFI.

Aujourd’hui il est totalement guéri et pense continuer avec plus d’engagement sa mission de l’équipe B de football du Cameroun. Un engagement qu’il va certainement prouver lors du match avec le Congo ce mardi 16 janvier 2018 , dans le cadre du CHAN. « Je suis toujours dans l’esprit d’un compétiteur. Je ne suis plus sur le terrain, mais j’ai le même état d’esprit. Avant, je partageais ma vie avec mes coéquipiers. Aujourd’hui, je transmets mon vécu aux joueurs. Je suis fier d’être de retour et de poursuivre mes activités grâce au soutien de ma fédération et du peuple camerounais. Je dois rendre ce qu’ils m’ont donné », a-t-il rassuré. Mais au delà, l’homme pense à son avenir en prenant pour modèle Aliou Cissé, le coach du Sénégal et Hervé Renard celui du Maroc. Il souhaite aller loin dans le métier , en prenant exemple sur ces deux entraîneurs. « Ce sont mes idoles ! Je les appelle souvent et je leur demande des conseils », confie t-il