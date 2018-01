Réunion Uneecatef-Bénin : Moussa Latoundji et sa suite décidés à redorer l’image des entraîneurs

L’Union nationale des entraîneurs, éducateurs et cadres techniques du Football du Bénin (Uneecatef-Bénin) sous la présidence de Moussa Latoundji, ancien international béninois a tenu sa réunion ordinaire du 1er trimestre de l’année 2018 à la salle multimédia du CMAJB sise au stade Mathieu Kérékou, ce mercredi 24 janvier. Plusieurs décisions visant à redorer l’image des entraîneurs ont été prises en présence de 16 membres sur 21 que compte le bureau.

Cinq points étaient à l’ordre du jour, en l’occurrence : le bilan des activités menées selon leur feuille de route, l’installation des bureaux départementaux (de six, ils sont passés à 12), la représentation des entraîneurs lors du congrès électif de la FBF, les cotisations et les divers.

Voici le compte-rendu de cette réunion ordinaire du 1er trimestre

En première heure un point a été fait sur les formations des entraîneurs organisés avant le début du championnat et à la trêve par ledit bureau. Selon le rapport de Urbain Honfo, secrétaire général de l’Uneecatef, « l’audience obtenue et faite avec le ministre des Sports a été une bonne opportunité pour lui présenter les membres du bureau et lui soumettre la feuille de route ».

Cependant certains points n’ont pas été réalisés entre autres la visite des centres de formation, le recensement des entraîneurs par département en tenant compte du nouveau découpage territorial, la politique de gestion des entraîneurs. Des consignes fermes ont été données pour que les responsables chargés de ces points puissent s’en occuper. Concernant l’installation des bureaux départementaux, il est prévu de nommer six(6) autres coordonnateurs départementaux pour compléter les six déjà existants pour se conformer au nouveau découpage territorial afin de procéder dans un délai raisonnable à l’installation des différents bureaux.

Les membres du bureau ont également abordé la question du congrès des 21 et 22 février prochain concernant l’amendement des nouveaux textes de la FBF. Après discussions, « Il faut retenir que l’arbitrage du ministre chargé des sports a été sollicité pour régler ce problème vu qu’il y a beaucoup d’associations d’entraîneurs ». peut on retenir du rapport du secrétaire général de l’Union.

Quant aux cotisations, il a été décidé que tous les membres de l’association doivent payer leur cotisation au plus tard le 5 du mois suivant.

Innovation salutaire, la distinction des meilleurs entraîneurs de la saison !

Les membres de l’Union à l’unanimité se sont mis d’accord pour organiser à la fin de chaque saison sportive la » Nuit des entraîneurs » pour récompenser les plus méritants parmi nous.

Certains entraîneurs qui ont réalisé de très bons résultats lors des championnats de ligue 1 ,2 et 3 ont été cité en exemple, entre autres : les coachs Idrissou Moutari avec les Buffles de Parakou, Stanislas Akélé avec Énergie, Roger Emana avec Upib, Jonas Nouhahon avec la JSP Patrick Agbegninou avec Réal sport de Parakou. Ces derniers selon Urbain Honfo proviennent tous de l’Uneecatef-Bénin.

Voir ci-dessous la composition du bureau Unecatef -Bénin

–Président : Moussa Latoundji

–VP chargé de l’organisation : Bruno Goudjo Adoula

–VP chargé de la mobilisation, des ressources Janvier Hessou -Loko

–VP chargé de l’évaluation et la formation des Cadres : Stanislas Akélé

–VP chargé des relations avec la DTN et les sélections Nationales : Émile Enassouan

–VP chargé de la reconversion des anciens footballeurs : Expédit Dossou-Gbété

–VP chargé de la Médiation : Jonas Nounahon

–SG: Urbain Honfo

–SGA: Latif Lawani

–TG: Roger Janvier Enama

–TGA : Moriac Kouton

–Conseiller Technique juridique : Célestin Aïssou

–Conseiller Technique aux affaires Sociales : Alassane Aminou

–Conseiller Technique juridique : Valère Houandinou

–Conseiller Technique Foot de Masse : Urbain Amouless

–Conseiller Technique chargé des relations avec les institutions : Adam Chabi Tahirou

–Conseiller Technique chargé du développement et la promotion du football des jeunes : Wilfried Djossa

–Conseiller Technique à la communication, et Porte parole : Marlène Agbadjé

–Conseiller Technique à la communication, et Porte parole : Comlan René Luc Mensah

Conseiller Technique chargé du partenariat et des relations extérieures : Akouess Amidou

Conseiller Technique chargé des sections Départementales : Eugène Degila