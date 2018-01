Recrutement des IGF : Le gouvernement de la rupture au cœur d’un scandale ?

Le gouvernement du Président Patrice Talon pourrait être bientôt inquiété pour motif d’un concours de recrutement des inspecteurs des finances qui aurait laissé des traces et soupçons de fraudes.

Le ministère du travail et de la fonction publique a organisé un concours de recrutement afin de doter l’administration publique béninoise de personnel qualifié au profit du ministère de l’économie et des finances. Selon l’arrêté interministériel signé des ministres de l’économie et de finances et son homologue de la fonction publique, le mode de désignation et de proclamation des résultats dudit concours sont bien définis. Suivant donc cet arrêté interministériel N°067/MPFPAS/MEF/DC/SGM/DGFP/IGF/DRAE/SA/064SGG17 du 10 août 2017, les candidats ayant concourus devront être proclamés admis en deux étapes : sur la présélection et sur la sélection définitive.

Au terme de la composition qui s’est déroulée du 16 au 17 décembre 2017, la direction des examens et concours a publié ce 19 janvier 2018 la liste des candidats admis à ce concours. Au total, dix (10) candidats ont été retenus dans la catégories des inspecteurs des finances agents non permanents de l’Etat et quinze (15) autres dans la même catégorie mais avec le statut d’agents permanents de l’Etat comme le stipule l’arrêté interministériel pris à cet effet.

Mais à la grande surprise de certains candidats rappelés par certains jurés de délibération, il y a parmi les admis ceux qui ne devraient pas se retrouver sur ladite liste. Et pour s’expliquer, les jurés disent avoir méconnu l’article 6 de l’arrêté interministériel.

Une situation qui a malheureusement engendré la publication d’une seconde liste des admis. Une chose qui vient s’ajouter aux dénonciations de certains candidats qui estimaient qu’il y avait une fraude et surtout des irrégularités dans l’organisation de ce concours qui devrait permettre le recrutement de vingt (25) inspecteurs des finances au profit du ministère des finances et de l’économie.

Annuler le concours ?

Face à ce dysfonctionnement, une pétition a été signée par des candidats qui réclament d’ailleurs l’annulation pure et simple dudit concours. Les autorités ministérielles, en l’occurrence la ministre de la fonction publique et du travail et celui de l’économie et des finances sont vivement attendues sur le dossier.

Il est à rappeler que le gouvernement Talon, dès son avènement en avril 2016, avait, par décret pris en conseil des ministres, annulé le concours à polémique organisé sous le régime Yayi.

S’avance-t-on également vers des dossiers de concours à polémique sous le régime Talon ? Grosse inquiétude qui devrait préoccuper quand on sait que le concours organisé au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été aussi un fiasco.