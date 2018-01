Le récit de Fabian Wagner sur l’hypocrisie migratoire de l’UE en Afrique

Fabian Wagner est un militant des droits de l’homme et porte-parole de la Fédération des jeunes verts européens (FYEG). Voici ce que ce dernier a constaté à propos de la politique migratoire de l’Union Européenne (UE) en Afrique.

« Par une chaude soirée de novembre l’année dernière, je me suis retrouvé au milieu d’une scène étrange et d’un autre monde dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Sur une petite scène installée dans un stade local, la star ivoirienne du football, Didier Drogba, a exhorté des centaines de jeunes locaux à chanter « Je promets de ne pas émigrer! » Je promets de ne pas émigrer! »

Drogba, qui a déménagé comme un enfant en France et a passé la plus grande partie de sa carrière de footballeur en Europe, était l’invité spécial du groupe de musique Ivoirien « Magic System », au Palais des Sports de Treichville, un complexe au cœur d’Abidjan. Le concert faisait partie d’une série d’événements qui se déroulaient dans la ville à la veille du cinquième sommet UE-Afrique.

Quand je suis arrivé peu avant le concert, tout le stade était en effervescence. Les gens chantaient et applaudissaient en attendant de voir leur star préférée de football . Mais il ne m’a pas fallu longtemps pour réaliser que ce dont j’étais témoin n’était pas juste un concert. C’était un événement de propagande financé par l’UE contre la migration.

Pendant le concert, les membres du groupe, Drogba et d’autres invités de marque se sont relayés pour s’adresser à la foule. Et chacun de leurs discours portait le même message: « Vous ne devriez pas migrer. »

« L’émigration n’est pas une solution à nos problèmes », a déclaré le chanteur du groupe à un moment donné. « La meilleure façon d’être heureux est de rester ici avec nous. »

Aujourd’hui, les soi-disant «campagnes de sensibilisation et d’information» comme celle-ci sont un élément clé de la prétendue lutte de l’Europe contre les causes profondes de la migration. Le Fonds d’affectation spéciale d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique alloue 1 million d’euros (1,24 million de dollars) à la «sensibilisation aux dangers de la migration illégale». Certains États membres dépensent leur propre argent pour des événements similaires.

Le « concert » n’était pas le seul événement parallèle sur le thème de la « migration » du Sommet UE-Afrique à Abidjan. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans l’audience d’un panel de discussion, au cours duquel huit personnes ont passé deux heures à discuter des causes profondes de la migration sans jamais mentionner le rôle de l’Europe. Le panel était organisé par l’Institut français et financé par le ministère allemand des Affaires étrangères. Il a également été soutenu par l’Organisation internationale pour les migrations. Selon les organisateurs, le but du panel était d’enlever l’émotion du débat sur la migration.

En réalité, le panel était basé uniquement sur l’émotion

Si l’Europe voulait vraiment faire quelque chose au sujet des «causes profondes de la migration», telles que la création d’emplois, le remaniement de ses propres politiques commerciales serait un bon début.

Il y avait des images tristes de mères qui avaient perdu leurs enfants migrants, des photos de cadavres de migrants morts échoués sur les côtes méditerranéennes, des images affligeantes d’hommes migrants battus par leurs ravisseurs en Libye, des photos de réfugiés désillusionnés renvoyés à l’Afrique de l’Ouest dans un avion … Le message du panel était clair: si vous migrez, tout cela vous arrivera et tout sera de votre faute.

La pièce était recouverte d’autres «documents d’information», renvoyant chez eux le même message. « Non à la migration irrégulière », a déclaré la face avant des sacs fourre-tout qui pendaient sur toutes les autres chaises dans le cinéma qui a accueilli le débat. L’autre côté du sac dit « Mon paradis est là », à côté d’une carte de la Côte d’Ivoire. « La mer tue, le désert aussi – non à la migration irrégulière! » a proclamé une affiche sur le mur.

« Votre paradis est là »

L’UE et ses États membres dépensent beaucoup d’argent pour dire aux jeunes d’Afrique à quel point leur continent est agréable. Pourtant, ils ne mentionnent jamais le fait que les politiques commerciales de l’UE sont l’une des principales raisons de l’incapacité du continent à offrir des opportunités attrayantes à ses jeunes.

Par exemple, le principal produit d’exportation de la Côte d’Ivoire est le cacao. Avec une valeur d’exportation annuelle de 3,75 milliards de dollars, il représente environ un tiers des exportations totales du pays. Mais, étonnamment, la Côte d’Ivoire n’est pas l’un des principaux exportateurs mondiaux de chocolat un produit fabriqué à partir de cacao.

L’UE, cependant, exporte pour 18 milliards de dollars de chocolat, soit environ 75% des exportations mondiales de chocolat. L’ensemble du continent africain – où poussent les cacaoyers – reste loin derrière, avec moins de 200 millions de dollars d’exportations de chocolat.

Comment se fait-il qu’un continent sur lequel aucun cacaoyer ne puisse survivre en dehors d’une serre fasse 90 fois plus de chocolat que le continent sur lequel les cacaoyers poussent naturellement?

La réponse est simple: les liens commerciaux et les réglementations qui n’ont pas beaucoup changé depuis l’époque coloniale. Les réglementations tarifaires à l’égard des Etats africains permettent aux pays européens d’importer des fèves de cacao sans frais supplémentaires. Cependant, les produits transformés, tels que le chocolat, font l’objet d’une lourde majoration à l’importation , ce qui rend la transformation du cacao in situ non rentable. Les bénéfices réels, cependant, sont générés non pas en cultivant les haricots, mais en les traitant.

Si l’Europe voulait vraiment faire quelque chose au sujet des «causes profondes de la migration», telles que la création d'emplois, le remaniement de ses propres politiques commerciales serait un bon début. Des milliers, sinon des millions, d'emplois pourraient être créés en permettant le traitement du cacao en Afrique de l'Ouest. Et le cacao et le chocolat ne sont qu'un exemple. Avec une simple modification des tarifs commerciaux, des chaînes de produits entières pourraient être établies.

L’Afrique a une population jeune qui est en croissance rapide, donc des emplois sont urgemment nécessaires. L’Union européenne et l’Union africaine reconnaissent ce défi et prétendent y travailler, mais elles ne montrent aucun intérêt à réformer les politiques commerciales européennes d’une manière qui permettrait la création d’emplois en Afrique. Les forces «progressistes» en Europe prétendent lutter contre les causes profondes de la migration mais, en réalité, les mesures qu’elles prennent sont au mieux inefficaces.

Les récits qu’ils utilisent dans leur «lutte contre la migration» ne font que masquer les vrais problèmes et aident à maintenir le statu quo, qui, dans ce cas, fait souffrir les économies africaines et contribue à garder les gens pauvres et désespérés au risque de leur vie.