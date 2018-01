RDC : Washington interpelle Joseph Kabila sur la répression du 31 décembre

L’ambassadrice des États-Unis s’indigne de l’usage excessif de la force contre par les manifestants par les forces de sécurité lors des marches de catholiques réprimées le 31 décembre 2017 à travers la RDC a rapporté VOA Afrique.

Ambassador Nikki Haley calls for accountability and respect for human rights in the #DRC: "The United States and the international community will be watching, and we will continue to fight for the Congolese people and their democracy." pic.twitter.com/1ROZFvJIwL

— US Mission to the UN (@USUN) January 9, 2018