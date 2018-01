RDC : Les évêques catholiques appellent à « barrer la route » à une confiscation du pouvoir par Joseph Kabila

Les évêques catholiques ont appelé jeudi les Congolais à « barrer la route » à toute tentative de confiscation de pouvoir en République démocratique du Congo, au moment où les relations sont tendues entre l’Eglise et le pouvoir de Kinshasa.

Nous invitons le peuple congolais « à demeurer débout et vigilant, à prendre son destin en mains et à barrer pacifiquement la route à toute tentative de confiscation ou de prise de pouvoir par des voies non démocratiques et anticonstitutionnelles », a déclaré l’abbé Donatien Nshole, porte-parole de la conférence des évêques de la RDC (Cenco), lors d’une conférence de presse.

Mardi, une délégation de la Cenco a été reçue par le président du Congo-Brazzaville Denis Sassou Nguesso par souci d’éviter « le pire » après des violences à Kinshasa, qui ont tendu les relations entre les catholiques et le pouvoir.

L’interdiction et la dispersion des marches organisées à l’appel d’un collectif catholique le 31 décembre à Kinshasa a fait « au moins six morts », selon l’ONU et l’Église catholique, aucun d’après le gouvernement de Kinshasa.

Le gouvernement congolais a « condamné fermement les événements survenus le 31 décembre 2017 et a mis en garde les organisateurs contre toute récidive ».

L’archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo, avait alors dénoncé la « barbarie » des forces des sécurités et souhaité « que les médiocres dégagent ».

Depuis cette dénonciation, « on assiste à une campagne d’intoxication, de désinformation voire de diffamation orchestrée même par des responsables des institutions de la République contre l’Eglise catholique et sa hiérarchie », a déploré l’abbé Nshole en présence du président de la Cenco et de son adjoint.

« C’est inacceptable ! », a-t-il dit.

Il est plutôt « juste et urgent que des sanctions exemplaires soient prises à l’encontre de ceux qui ont torturé, blessé et tué nos concitoyens ainsi que de ceux qui ont délibérément profané nos églises », a ajouté l’abbé Nshole.

Le climat politique est très tendu en RDC en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016 d’après la Constitution.

Des élections pour organiser son départ et sa succession sont prévues le 23 décembre 2018.