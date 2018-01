Préparatifs LDC-Caf : défaite des Buffles contre Asante Kokoto

Les Buffles du Bénin ont perdu leur 2e match de préparation (0-1) contre Asante Kotoko au Baba Yara Stadium de Kumasi, ce jeudi 25 janvier 2018. La seule réalisation du match porte les griffes de Emmanuel Gyamfi (10e). Les représentants béninois sont ainsi allés à l’école Ghanéenne afin de bien peaufiner les stratégies avant la double confrontation contre l’Asec Mimosa de la Côte d’Ivoire dans la 2e semaine du mois de février.

Après sa défaite contre Aduana Stars 0-1, le représentant béninois en Ligue des Championnats a du concéder une deuxième défaite. La faute à l’adversaire du jour, car malgré la bravoure des joueurs du septentrion, les Guerriers Porquépiques ghanéens ont été très entreprenants et maître du terroir.

« Une grosse équipe d’Asante Kotoko. « , a reconnu le coach Idrissou Mountari. Ce dernier s’est réjoui du jeu produit par ses poulains. « On a pas fait ce voyage pour rien, on a gagné beaucoup (en expérience Ndlr). J’ai reconnu mes joueurs et avec eux, on peut aller loin » a-t-il laissé entendre au micro de notre confrère Kamilou.

La différence s’est fait sur le plan physique, et le sens d’anticipation des joueurs ghanéens qui ont conservé l’unique but marqué dès la première partie. Le coach Mountari aurait aimé voir un but inscrit par son équipe au vu des efforts et des occasions obtenues. Ceci n’est peut-être qu’un regret éphémère, qui pourrait vite être oublié lors du match contre Asec. Si et seulement si les attaquants font preuve de réalisme.