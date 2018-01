Préliminaires compétitions Caf : les listes des deux représentants béninois disponibles

Les joueurs appelés à défendre les couleurs des Buffles du Borgou champions du Bénin et d’Energie FC vice-champions du Bénin aux tours préliminaires respectivement de la Ligue africaine des clubs champions et de la La Coupe de la Confédération de la CAF, sont connus.

Les deux encadrements ont sorti chacun une liste de 26 joueurs. Avec un groupe remanié de part et d’autre, les Buffles ont fait appel à 7 renforts, alors que du côté d’Énergie près de 14 renforts ont été appelés par le coach Akélé pour faire échec à Hafia FC de la Guinée Conakry.

Les jeunes espoirs lancés par le sélectionneur Tchomogo : Charbel Gomez, Gaston Houngbédji, Rodrigue Fassinou (titulaire avec les Ecureuils A), Mama Séibou, Idrissou Saliou vont tenter de faire sortir le coach Idrissou Mountari des griffes de l’Asec Mimosa. A

Le coach Stanislas Akélé après l’échec (1-0) contre les Buffles, a dévoilé sa liste sur lequel on retrouve Alain Hounsa le meneur de jeu d’Asos, Bello Junior, gardien de but des Dragons, Evode Oreko et Gilbert Adangnandé de l’AS Police, Moise Tegaou des Panthères, Patrick N’ Da de l’AS Tonnerre. Sur cette liste on retrouve deux nigérians, un Ivoirien et un Burkina.bé

Liste des 26 joueurs d’Energie FC retenus pour la Coupe Caf:

Gardiens

1-Damilola Sheyi

2- Bello Junior

3- Vodounon Patrice

4-Vianou Émile

Défenseurs latéraux

5- Dossa Honoré

6- Kassa Herman

7-Lanignan Lawal

8- Mignonfodé Victorin

Défenseurs centraux

9-Gantin Olympe

10- N’da Patrick

11- Gbetokpanou Rodrigue

12-Kiki God

13- Ogounchi Jean

Milieux centraux

14-Santou Aimé

15-Tegahou Bokhari Moïse

16- Seni Atikou

17- Hounsa Alain

Milieux excentrés

18-Odjoumassi Paul

19- Codagbé Leonel

20- Adangnande Gilbert

21- Alassane Shérif

22- Ekpo Friday

Attaquants

23-Oreko Evode

24- Elegbede Jules

25-Dosso Ibrahim

26- Guera Jean Mari

Liste des 26 joueurs des Buffles de Borgou pour la Ligue des Champions

Gardiens de But

1- Soffo Souradjou,

2- Dada Mayouz,

3- Glodjinon Steve.

Défenseurs latéraux

4- Agbodji Gabriel,

5- Fassinou Rodrigue,

6- Bah-Yéré Mama Sanni,

7- Bourou d’Amadou,

Défenseurs Centraux,

8- Yarou Nabil,

9- Salifou Fawaz,

10- Mohamed Marwane,

11- Gozo Brice Coffi,

Milieux centraux et excentrés,

12- Agognon Julien,

13- Kossi Rodrigue Fiogbé,

14- Tiesso Charles,

15- Fousseni FAHADOU,

16- Mama Seibou,

17- Gaston Houngbedji,

18- Sokambi Bonaventure.

Attaquants

19- Imorou Bachirou,

20- Bawa Djalil,

21- Moussa Yarou Mayé,

22- Koukpo Marcellin,

23- Idrissou Zackari,

24- Gomez Charbel,

25- Idrissou Saliou,

26- Idrissa Djerma Jean.