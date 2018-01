Aucun pays au monde n’est encore sorti de la pauvreté avec la démocratie occidentale; c’est quand même curieux. Cette démocratie occidentale avec son cortège de droits à ne point finir.

Construisons notre modèle de démocratie.

Une opinion de Roger Assou

Il est important d’offrir des conditions particulièrement alléchantes, mieux qu’ailleurs aux opérateurs économiques, hommes d’affaires, une main d’oeuvre bon marché et soumise durant le temps nécessaire pour commencer à sortir de cette extrême pauvreté ; le peuple en tirera directement profit grâce à :

– Une rapide croissance économique (ce qui permettra à l’État de disposer de plus de moyens pour moderniser notre système éducatif, notre système de santé, nos routes, les transports, notre sécurité et j’en passe)

– La formation de la main d’œuvre par les opérateurs économiques (à cause du coût bas de cette main d’œuvre et des profits qu’en tireraient ces opérateurs)

– Une qualification réelle de la main d’œuvre dans plusieurs secteurs qu’on peut toujours exporter dans d’autres pays

– Une amélioration progressive des conditions de vie (accès aux bons soins, meilleur cadre de vie, meilleur condition de travail, meilleur alimentation, meilleur consommation de biens…)

– Une urbanisation soutenue

– L’installation progressive des grandes marques, des multinationales dans nos contrées ( ce qui ouvrira encore des portes à plus d’opportunités)

– Et j’en passe

Entre nous, si nous offrons les mêmes climats d’affaires que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, l’Éthiopie, le Vietnam…..etc, pourquoi les opérateurs économiques nous choisiraient avant les autres?

Comme l’Éthiopie, attirons par nos réformes les plus grands groupes de la planète.

Il y a 10 ans à peine, ce pays n’intéressait pas grand monde dans le milieu des affaires. On disait « c’est un pays trop pauvre » , aujourd’hui on dit grâce à ses réformes d’une décennie au moins, « c’est parcequ’il est pauvre qu’il a un potentiel énorme de croissance », et même les sociétés chinoises délocalisent vers ce pays. En 10 ans , la pauvreté a reculé de 34%. l’Éthiopie ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres (prenez le temps de vérifier tout ça sur le net)

Nous devons aller courageusement aux réformes.

Lorsque d’ici 15 ans , 20 ans, nous aurons conquis beaucoup d’opérateurs économiques de par le monde qui seraient venus ouvrir leurs centres d’affaires ici,

lorsque nous aurons connu une croissance économique rapide et soutenue,

lorsque la majorité de nos concitoyens serait sortis de l’extrême pauvreté actuelle,

nous pourrons en ce moment là visiter à nouveau nos lois ( faire de nouvelles réformes) et accorder plus de facilité, plus de droits à nos travailleurs.

Mais avant, il nous faut faire le sacrifice aujourd’hui ( attirer les investisseurs, les opérateurs économiques par nos réformes aujourd’hui qui leur offrent plus de facilité chez nous qu’ailleurs), pour léguer de meilleurs conditions de vie à nos descendants demain.

Rêvons grands chers frères

Comme l’a dit la Bible, soyez prudents comme le serpent et candide comme la colombe