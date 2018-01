Opinion : « Populations de Porto-Novo et de l’Ouémé, osons leur dire NON ! »

Depuis quelques jours, la pré-campagne semble avoir commencé, et bat déjà son plein, avec des attaques personnelles malheureuses de bas étages envers le président de l’Assemblée nationale et le maire de la capitale. Ces attaques gratuites ont pour but de peindre en noir ou de minimiser tous les efforts que ces deux personnalités font pour faire rayonner Porto-Novo et l’Ouémé.

Ils disent à qui veut les entendre, que le PRD ne fait rien, etc. Or s’il y a bien une grande thérapie que le PRD a décidé de faire pour le développement de ses fiefs, c’est bien d’avoir décidé, lors de son conseil national en 2014 à Ifangni, de ne plus adopter une posture systématique d’opposition au pouvoir central, car c’est cette posture qui a depuis des années, fait fuir plusieurs projets de développement destinés à nos régions.

En faisant ce choix, et en le confirmant courageusement en mars 2016 par son soutien au chantre du nouveau départ Patrice Talon, le PRD et ses dirigeants ont en réalité décidé de guérir à la racine, le mal des populations de l’Ouémé, en privilégiant le développement à la posture d’opposant historique.

De plus, si Dieu a souhaité que le sage homme politique Maitre Adrien Houngbédji, deuxième personnalité de l’Etat et le développeur maire Emmanuel Zossou soient aux affaires au même moment, c’est que l’heure de Porto-Novo a véritablement sonné et notre devoir doit être de les aider avec des critiques constructives, plutôt que de les diaboliser ou de ternir leur image et celui du PRD sur les ondes et dans les réseaux sociaux.

Voilà deux personnalités qui mouillent le maillot pour les populations depuis plus de 20 ans, l’un comme Président fondateur et l’autre comme militant fidèle. Et maintenant que leurs efforts pour le renouveau de Porto-Novo, conjugués avec l’appui du Président Patrice Talon, sont en phase de se concrétiser, nous voyons venir subitement des opportunistes politiques, sans parcours militant et sans vision profonde et qui à coups de billets de banque, veulent « conquérir » un fief électoral juste pour flatter leurs égos personnels.

Ils manipulent déjà les populations à qui ils n’avaient jamais pensé et pour qui ils n’ont rien faits pendant ces 20 dernières années. On ne s’engage pas en politique parce qu’on a de l’argent, ou parce qu’on a une revanche à prendre sur quelqu’un, ou encore parce qu’ayant déjà occupé les postes nominatifs, on voudrait maintenant se faire plaisir un dernier caprice via le suffrage universel. Aux adversaires et détracteurs du PRD, il faudrait rappeler gentiment que : se lancer en politique c’est d’abord une VOCATION, voir un sacerdoce, et non un problème d’égo ou de fortune !

Pourquoi ces explorateurs politiques d’un nouveau genre, ne se sont pas souciés de Porto-Novo avant 2016 ? N’ayant pas obtenu le soutien du PRD pour leurs ambitions présidentielles, là encore opportunistes et mimétiques, et voyant que depuis l’installation en 2015, de la deuxième personnalité et du maire, des fondations solides ont été posées par leur soin, et que maintenant que ces efforts vont porter leurs fruits pour le bien des populations, ces ouvriers de la vingt cinquième heures’acharnent subitement à coup de milliards pour s’arroger la paternité de certains projets et le leadership du destin de l’Ouémé. L’opportunisme pur semble bien être leur seule motivation.

Comprenons alors que ce qui semble les gêner le plus, c’est cette coopération et cette complémentarité entre le gouvernement, le président du PRD et le conseil municipal de Porto-Novo. Cela fait paniquer ces détracteurs du Président Houngbédji et du maire Zossou, donc ne tombons surtout pas dans leurs pièges et manœuvres, mais plutôt encourageons ces trois acteurs-là dans leurs grandes ambitions.

Plutôt que de monter des cabales gratuites contre lePrésident Houngbédji, ces détracteurs gagneraient à reconnaitre et à saluer la clairvoyance de ce dernier qui a su proposé à Porto-Novo, unemandature de combat, et qui malgré son agenda national, continue de les soutenir par ses conseils et de leur ouvrir certaines portes pour le renouveau de Porto-Novo et le mieux-être des populations de l’Ouémé.

Osons donc leur dire NON !

NON pour les aventures politiques égoïstes !

NON pour des aventures sans lendemain !

B. Alawodé

Objecteur de Conscience