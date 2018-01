Opinion : A quand la fin de l’Etat voyou au Bénin ?

Je m’étonne en 2018 qu’une visite de terrain d’un ministre sectoriel soit encore un meeting de succession de discours : quand est-ce que nous allons mettre les jeunes et les femmes au travail ? Quel est ce modèle de développement où les populations doivent laisser leurs activités économiques et sociales pour venir garnir des chaises pour rien ?

Nous n’avons pas encore réfléchi sérieusement à notre modèle de développement et la voie de sa réalisation. La preuve en est que 80% des points d’eau étaient en panne en 2015 dans la commune de Tori et on considère dans les bureaux à Cotonou que ces populations avaient accès à l’eau potable.

Avec la réforme intellectuelle annoncée lors des vœux de janvier 2018, ne devrait-on pas ouvrir nos crânes pour y injecter des formules magiques de transformation mentale et comportementale des onze millions d’âmes ? Nous attendons de voir si les prochaines élections parlementaires sous le régime actuel seraient épargnées du festival à ciel ouvert de la corruption électorale. C’est là un vrai indicateur de « Rupture » et de « Nouveau Départ ».

S’agissant de la corruption interinstitutionnelle, aucune rupture et aucun nouveau départ ne sont perceptibles dans la mesure où les députés déclarent dans les médias qu’ils reçoivent des rentes de corruption de la part du pouvoir exécutif pour voter les lois de la « République ». Ça interpelle tout de même! Quelles sont les vertus de cette corruption pivotante dans un État qui se veut de droit ?

Nous sommes toujours dans un État qui ne semble pas rompre avec les caractéristiques et les pratiques d’un État voyou. Celui qui ment aux autres sait très bien qu’il ne ment qu’à lui même. Ce qui est malheureux c’est qu’il forge une conscience citoyenne à base d’hypocrisie et de duperie. C’est une grande école de traîtrise et d’égoïsme. Est-ce que je me trompe ?

Professeur Simon Narcisse Tomety