Kenya : Le chef de l’opposition prête serment en tant que « président »

Les autorités kényanes ont fermé mardi des stations de télévision et de radio alors que les partisans du leader de l’opposition Raila Odinga l’observaient prêter un serment symbolique présidentiel à la Bible dans un parc de Nairobi défiant ainsi le président Uhuru Kenyatta.

Pour les partisans de Raila Odinga, l’opposant N°1, l’élection de Kenyatta n’est ni libre ni équitable. La victoire électorale de l’homme en août 2017 a été annulée par la Cour Suprême pour irrégularités, mais il a ensuite remporté une nouvelle course, que Odinga a boycottée.

«Moi, Raila Omolo Odinga, jure que je protégerai la nation en tant que président du peuple, alors aidez-moi Dieu», a déclaré Odinga devant les encouragements de plus de dix (10) mille personnes rassemblées dans le parc Uhuru, près du principal quartier des affaires à Nairobi.

Le procureur général avait prévenu Raila Odinga qu’il pourrait être accusé de trahison si l’événement avait lieu, une infraction passible de la peine de mort. Au fur et à mesure que les gens se rassemblaient, les autorités avaient commencé à obliger les stations de télévision et de radio indépendantes à se conformer à la censure la plus répandue depuis une décennie.

Nous avons un gouvernement illégitime qui prétend être au pouvoir. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a aussi une opportunité. C'est une opportunité pour rassembler le pays. Raila Odinga Opposant kényan

Beaucoup de manifestants scandaient, lors de sa prestation de serment, des slogans pro-Odinga, brandissant des branches d’arbres et soufflant des cornes et des sifflets.

La majorité de ceux qui était venue au rassemblement venait des bidonvilles de la capitale kényanne. Odinga a un fort soutien là-bas, et dans l’ouest et le long de la côte, des zones où les gens se sont longtemps sentis ignorés par le gouvernement central et exclus des réseaux de favoritisme politique.