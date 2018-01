Football / Transfert : Stéphane Sessegnon en Turquie

Libéré par Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), Stéphane Sessegnon a été annoncé en Turquie sous les couleurs de Gençlerbirliği. Le béninois à 33 ans va connaître son 7ème club sans les Requins de l’Atlantique et son 3ème championnat après le Bénin.

Selon rmcsport, le capitaine des Écureuils va s’engager en Turquie sous la forme d’un contrat d’un an, plus un autre en option. Sessegnon en Ligue 1 française cette saison, a joué 15 matches pour un but et deux passes décisives et une biscotte.

Le milieu de terrain béninois aura pour mission de sortir sa nouvelle écurie de la « zone rouge » (17e sur 18 clubs après 17 journées). L’ancien joueur du PSG va rejoindre en Süper Lig son compatriote Fabien Farnolle, gardien de Yeni Malatyaspor.

Il va retrouver l’attaquant sud-africain Rantie Tokelo et le milieu de terrain ghanéen Issah Kamal.