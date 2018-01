Fondation Tony Elumelu: Lionel Zinsou rencontre les 10 béninois lauréats au concours d’entrepreneuriat

Profitant de sa récente descente au bercail, Lionel Zinsou, le dernier premier ministre du régime de la refondation s’est rendu dans les locaux de la fondation Tony Elumelu où il s’est entretenu avec les lauréats de la dernière promotion du concours d’entrepreneuriat initié par la fondation qui porte le même nom que le promoteur.

Tout en appréciant ce géant projet qui fait la promotion de jeunes entrepreneurs africains, Lionel Zinsou a fait part de sa fierté de voir dans le lot dix jeunes béninois sélectionnés pour le compte de l’édition 2018.

« Je me suis rendu, au Nigeria à la Convenant University à l’invitation de la Fondation Tony Elumelu pour les jeunes entrepreneurs. Cette fondation vise à encourager l’initiative économique des jeunes sur le continent africain. 1000 entrepreneurs par an, pendant dix ans, seront sélectionnés et accompagnés.

J’ai été très fier d’y rencontrer les dix entrepreneurs qui représentaient notre pays » a t-il affirmé devant ses compatriotes.

Pour rappel, lancé il y a de cela quelques mois dans toute l’Afrique, l’édition 2017 (3è édition) du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a livré son verdict le 22 mars dernier à Lagos au Nigéria. Et ce sont 1000 entrepreneurs qui ont été retenus pour cette année. Rappelons que c’est plus de 93 000 entrepreneurs, provenant de 55 pays d’Afrique qui ont postulé, soit plus du double du nombre en 2016 et du quadruple en 2015.

En effet, les entrepreneurs sélectionnés pour cette édition 2017, recevront, au cours des neuf prochains mois, une formation et un encadrement adéquat, afin d’acquérir des compétences qui leur permettront d’élaborer un plan commercial avant de pouvoir recevoir jusqu’à 10 000 dollars soit 5 millions de franc CFA comme capital pour démarrer son projet.

D’après les statistiques, l’agriculture arrive en tête des secteurs choisis avec 29% des candidats, suivis des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) qui est de 11% et de la manufacture (9%). C’est donc un reflet des secteurs d’intérêt pour les start-up africaines.