Finance : le Bénin de nouveau à l’assaut du marché des capitaux ouest africain

Le 20 décembre 2017 restera sans doute le pire que le Bénin a connu sur le plan financier sous régional depuis l’avènement du régime du Président Patrice Talon en avril 2016. Pour un montant de 70 milliards de francs cfa sollicités par l’émission simultanée de Bons et Obligations assimilables du trésor, le pays récolte 4,36 milliards de francs cfa. Un revers qui est bien loin d’émousser les ardeurs des dirigeants béninois à recourir aux emprunts sur le marché financier sous régional.

En effet, en 2018, le Bénin projette mobiliser 360 milliards de francs cfa sur le marché des capitaux sous régional à travers des émissions de Bons et Obligations assimilables du trésor par l’Agence UMOA-Titres, en collaboration avec la Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest. Selon le programme d’émissions de titres publics de l’Agence UMOA-Titres, le Bénin compte mobiliser 140 milliards de francs cfa à travers des émissions de Bons de trésor et 220 milliards de francs cfa à travers des émissions d’Obligations.

Évaluée à 1.862,918 milliards de francs cfa, la loi de finance gestion 2018 de la République du Bénin sera donc financée à hauteur de 360 milliards de francs cfa par des emprunts sur le marché financier ouest africain. Au premier trimestre 2018, le Bénin a déjà en vue cinq (05) missions de titres pour un montant global de 120 milliards de francs cfa.

Il s’agira notamment de deux (02) Bons de trésor d’un montant de 40 milliards de francs cfa avec des maturités de trois (03) mois et d’un (01) an et de trois (03) Obligations assimilables au trésor d’un montant de 80 milliards de francs cfa avec des maturités qui varient entre trois (03) et sept (07) ans.

Calendrier provisoire des émissions de titres du Bénin au premier trimestre 2018

11 janvier 2018 : émission de Bons assimilables au trésor d’un montant de 20 milliards de francs cfa pour une maturité d’un an

1er février 2018 : émission d’Obligations assimilables au trésor d’un montant de 15 milliards de francs cfa pour une maturité de 3 ans

15 février 2018 : émission d’Obligations assimilables au trésor d’un montant de 15 milliards de francs cfa pour une maturité de 5 ans

15 mars 2018 : émission d’Obligations assimilables au trésor d’un montant de 50 milliards de francs cfa pour une maturité de 7 ans

29 mars 2018 : émission de Bons assimilables au trésor d’un montant de 20 milliards de francs cfa pour une maturité de 3 mois.