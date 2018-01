États-Unis : l’usage récréatif du cannabis est désormais légal en Californie

La nouvelle année devrait avoir une odeur particulière puisque différents États et pays, dont le Canada, légaliseront le cannabis à usage récréatif en 2018. C’est la Californie qui a ouvert le bal, lundi.

En ce 1er janvier, la consommation et la vente de marijuana à des fins récréatives sont désormais légales dans l’immense État du sud-ouest américain. La consommation est cependant réservée aux adultes de 21 ans et plus à raison de 28,3 grammes autorisés par personne. On ne peut en consommer en public, au volant, et à moins de 300 mètres d’une école ou d’un établissement pour enfants.

Après le Colorado, Washington, l’Oregon, l’Alaska et le Nevada, la Californie devient le sixième État américain à légaliser le cannabis. L’État le plus populeux des États-Unis ouvre ainsi la porte au plus grand marché régulé en son genre.

Qu’est-ce que l’usage récréatif ?

L’usage récréatif est une consommation de substance(s) psychoactive(s) qui n’entraîne ni complications pour la santé ni troubles du comportement pouvant avoir des conséquences néfastes sur soi-même ou sur les autres.

C’est souvent le cas chez les adolescents ou les jeunes adultes qui expérimentent par curiosité, pour s’amuser ou pour imiter les autres par effet d’entraînement. La plupart du temps, ils semblent s’en tenir là, sans risque d’une éventuelle escalade. Il s’agit aussi des consommations occasionnelles et modérées qui concernent, par exemple, les usagers d’alcool ou de cannabis.

L’effet d’engrenage

Tout consommateur de drogue à usage récréatif risque de voir sa consommation devenir de plus en plus importante et, peut-être, se transformer en dépendance. La consommation de substance psychoactive ( Alcool, tabac, cannabis, héroïne, cocaïne… sont tous des substances psychoactives, c’est-à-dire qui agissent sur le cerveau ) et les problèmes qui y sont liés sont habituellement mineurs au départ et s’intensifient graduellement, entraînant des problèmes plus graves dans plus d’un aspect de la vie du consommateur.

Une habitude difficile à briser

Une fois formée, l’habitude de consommer tous les jours, seulement les fins de semaine ou dans certaines circonstances (comme une rencontre avec certains amis) est difficile à briser. Quand une personne consomme des drogues par habitude, cela signifie qu’un degré de dépendance s’est installé et que la consommation pourrait facilement devenir problématique.

Un véritable business

Les enjeux financiers sont énormes: la Californie prélèvera 15%, plus une taxe sur les ventes de 10%, et la plupart des villes imposeront également une taxe municipale de 2 à 10%.

Des villes comme San Francisco, San Diego et San José, pour ne pas perdre une minute, ont déjà émis les permis pour que les commerçants concernés puissent démarrer les ventes d’herbe récréative dès les premières heures de 2018.