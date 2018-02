États-Unis : Intégralité du premier discours sur l’état de l’Union de Donald Trump

Mardi 30 janvier, le président américain s’est adressé au peuple américain depuis le Congrès, à quelques mois d’élections législatives déterminantes.

Tous les ans, le locataire de la Maison-Blanche se rend au Congrès pour prononcer, en soirée, le « discours sur l’État de l’Union ». Un exercice solennel auquel s’est livré mardi 30 janvier Donald Trump en vantant les mérites de son action depuis un an.

L’hémicycle était divisé pour ce premier discours sur l’état de l’Union de Donald Trump. Des élus démocrates étaient vêtus de noir en soutien aux victimes de harcèlement sexuel, d’autres portaient des accessoires de motif africain pour dénoncer les propos du président sur « les pays de merde ».

“Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès, la Première Dame des États-Unis et mes concitoyens américains:

Moins d’un an s’est écoulé depuis que je me suis tenu pour la première fois sur ce podium, dans cette enceinte majestueuse, pour parler au nom du peuple américain – et pour répondre à leurs préoccupations, leurs espoirs et leurs rêves. Cette nuit-là, notre nouvelle administration avait déjà pris des mesures rapides. Une nouvelle vague d’optimisme balaya déjà notre pays.

Chaque jour depuis, nous sommes allés de l’avant avec une vision claire et une mission juste – rendre l’Amérique encore plus belle pour tous les Américains.

Au cours de la dernière année, nous avons fait des progrès incroyables et obtenu un succès extraordinaire. Nous avons fait face à des défis auxquels nous nous attendions et d’autres que nous n’aurions jamais pu imaginer. Nous avons partagé les hauteurs de la victoire et les peines de la misère. Nous avons enduré des inondations, des incendies et des tempêtes. Mais à travers tout cela, nous avons vu la beauté de l’âme de l’Amérique et l’acier dans la colonne vertébrale de l’Amérique.

Chaque test a forgé de nouveaux héros américains pour nous rappeler qui nous sommes et nous montrer ce que nous pouvons être.

Nous avons vu les volontaires de la «Marine Cajun» courir à la rescousse avec leurs bateaux de pêche pour sauver les gens après un ouragan dévastateur.

Nous avons vu des étrangers protéger des étrangers d’une pluie de coups de feu sur la bande de Las Vegas.

Nous avons entendu des histoires d’Américains comme le Maître de la Garde côtière Ashlee Leppert, qui est ici ce soir dans la galerie avec Melania. Ashlee était à bord de l’un des premiers hélicoptères sur la scène à Houston lors de l’ouragan Harvey. Grâce à 18 heures de vent et de pluie, Ashlee a bravé des lignes électriques et des eaux profondes pour sauver plus de 40 vies. Merci, Ashlee.

Nous avons entendu parler d’Américains comme le pompier David Dahlberg. Il est ici avec nous aussi. David a fait face aux murs de flammes pour sauver près de 60 enfants pris au piège dans un camp d’été californien menacé par des feux de forêt.

Pour tous ceux qui se rétablissent encore au Texas, en Floride, en Louisiane, à Porto Rico, dans les îles Vierges, en Californie et partout ailleurs – nous sommes avec vous, nous vous aimons et nous nous tirerons ensemble.

Certains procès au cours de la dernière année ont touché personnellement cette Chambre. Avec nous ce soir est l’une des personnes les plus difficiles à servir dans cette Chambre – un homme qui a failli mourir et qui est revenu au travail trois mois et demi plus tard: la légende de Louisiane, le député Steve Scalise.

Nous sommes incroyablement reconnaissants pour les efforts héroïques des policiers du Capitole, de la police d’Alexandrie, des médecins, des infirmières et des ambulanciers paramédicaux qui lui ont sauvé la vie et de la vie de beaucoup d’autres dans cette pièce.

À la suite de cette fusillade terrible, nous nous sommes réunis, pas en tant que républicains ou démocrates, mais en tant que représentants du peuple. Mais il ne suffit pas de se réunir seulement en période de tragédie. Ce soir, je demande à tous de mettre de côté nos différences, de rechercher un terrain d’entente et de convoquer l’unité dont nous avons besoin pour les personnes que nous avons été élus pour servir.

Au cours de l’année dernière, le monde a vu ce que nous avons toujours su: qu’aucun peuple sur Terre n’est aussi intrépide, audacieux ou déterminé que les Américains. S’il y a une montagne, nous l’escaladons. S’il y a une frontière, nous la traversons. S’il y a un défi, nous l’apprivoisons. S’il y a une opportunité, nous le saisissons.

Commençons donc ce soir en reconnaissant que l’état de notre Union est fort parce que notre peuple est fort.

Et ensemble, nous construisons une Amérique sûre, forte et fière.

Économie, impôts, emploi

Depuis les élections, nous avons créé 2,4 millions de nouveaux emplois, dont 200 000 nouveaux emplois dans le seul secteur manufacturier. Après des années de stagnation des salaires, nous constatons enfin une hausse des salaires.

Les demandes de chômage ont atteint un creux de 45 ans. Le taux de chômage afro-américain est le plus bas jamais enregistré, et le chômage hispano-américain a également atteint les niveaux les plus bas de l’histoire.

La confiance des petites entreprises est à son plus haut niveau. Le marché boursier a battu un record après l’autre, gagnant 8 billions de dollars en valeur. C’est une excellente nouvelle pour les comptes d’épargne 401k, de retraite, de retraite et d’études collégiales des Américains.

Et comme je l’avais promis il y a 11 mois au peuple américain, nous avons imposé les plus importantes réductions d’impôt et réformes de l’histoire américaine.

Nos réductions d’impôt massives apportent un soulagement considérable à la classe moyenne et aux petites entreprises.

Pour abaisser les taux d’imposition pour les Américains qui travaillent dur, nous avons presque doublé la déduction standard pour tout le monde. Maintenant, le premier 24 000 $ gagné par un couple marié est entièrement libre d’impôt. Nous avons également doublé le crédit d’impôt pour enfants.

Une famille typique de quatre personnes gagnant 75 000 $ verra son compte de taxes réduit de 2 000 $, ce qui réduira de moitié sa facture fiscale.

Ce mois d’avril sera la dernière fois que vous déposez sous l’ancien système brisé – et des millions d’Américains auront plus de salaire net à compter du mois prochain.

Nous avons éliminé une taxe particulièrement cruelle qui frappait surtout les Américains gagnant moins de 50 000 $ par année – les forçant à payer des pénalités énormes simplement parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre des plans de santé ordonnés par le gouvernement. Nous avons abrogé le noyau d’Obamacare désastreux – le mandat individuel est maintenant parti.

Nous avons réduit le taux de la taxe professionnelle de 35% à 21%, de sorte que les entreprises américaines peuvent rivaliser et gagner contre n’importe qui dans le monde. À eux seuls, ces changements font augmenter le revenu familial moyen de plus de 4 000 $.

Les petites entreprises ont également bénéficié d’une réduction d’impôt massive et peuvent maintenant déduire 20% de leurs revenus d’entreprise.

Voici ce soir Steve Staub et Sandy Keplinger de Staub Manufacturing – une petite entreprise de l’Ohio. Ils viennent de terminer la meilleure année de leur histoire de 20 ans. En raison de la réforme fiscale, ils distribuent des augmentations, embauchent 14 personnes supplémentaires et prennent de l’expansion dans le bâtiment d’à côté.

L’un des employés de Staub, Corey Adams, est également avec nous ce soir. Corey est un travailleur américain. Il s’est soutenu pendant ses études secondaires, a perdu son emploi pendant la récession de 2008 et a ensuite été embauché par Staub, où il a été formé pour devenir soudeur. À l’instar de nombreux Américains qui travaillent fort, M. Corey prévoit investir sa relance dans sa nouvelle maison et l’éducation de ses deux filles. Veuillez-vous joindre à moi pour féliciter Corey.

Depuis que nous avons adopté des réductions d’impôt, environ 3 millions de travailleurs ont déjà obtenu des réductions d’impôt – dont plusieurs milliers de dollars par travailleur. Apple vient d’annoncer son intention d’investir un total de 350 milliards de dollars en Amérique et d’embaucher 20 000 autres travailleurs.

C’est notre nouveau moment américain. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à vivre le rêve américain.

Donc, pour chaque citoyen qui regarde à la maison ce soir – peu importe où vous avez été, ou d’où vous venez, c’est votre temps. Si vous travaillez dur, si vous croyez en vous, si vous croyez en l’Amérique, alors vous pouvez rêver n’importe quoi, vous pouvez être n’importe quoi, et ensemble, nous pouvons réaliser n’importe quoi.

Redécouvrir la voie américaine

Ce soir, je veux parler du genre d’avenir que nous allons avoir et du genre de nation que nous serons. Nous tous, ensemble, comme une équipe, un peuple et une famille américaine.

Nous partageons tous la même maison, le même cœur, le même destin et le même grand drapeau américain.

Ensemble, nous redécouvrons la voie américaine.

En Amérique, nous savons que la foi et la famille, pas le gouvernement et la bureaucratie, sont le centre de la vie américaine. Notre devise est “en Dieu nous avons confiance”.

Et nous célébrons notre police, notre armée et nos merveilleux vétérans comme des héros qui méritent notre soutien total et indéfectible.

Ici, ce soir, Preston Sharp, un garçon de 12 ans de Redding, en Californie, a remarqué que les tombes des anciens combattants n’étaient pas marquées de drapeaux le jour des vétérans. Il a décidé de changer cela, et a commencé un mouvement qui a maintenant placé 40 000 drapeaux sur les tombes de nos grands héros. Preston: un travail bien fait.

Les jeunes patriotes comme Preston nous enseignent tous notre devoir civique en tant qu’Américains. La révérence de Preston pour ceux qui ont servi notre nation nous rappelle pourquoi nous saluons notre drapeau, pourquoi nous mettons la main sur nos cœurs pour le serment d’allégeance, et pourquoi nous sommes fiers de l’hymne national.

Les Américains aiment leur pays. Et ils méritent un gouvernement qui leur montre le même amour et la même loyauté en retour.

Depuis un an, nous cherchons à rétablir les liens de confiance entre nos citoyens et leur gouvernement.

En collaboration avec le Sénat, nous nommons des juges qui interpréteront la Constitution telle qu’elle est rédigée, y compris une nouvelle grande Cour suprême, et plus de juges des cours de circuit que toute nouvelle administration dans l’histoire de notre pays.

Nous défendons notre deuxième amendement et avons pris des mesures historiques pour protéger la liberté religieuse.

Et nous servons nos valeureux vétérans, y compris en donnant à nos anciens combattants le choix de prendre leurs décisions en matière de soins de santé. L’année dernière, le Congrès a adopté, et j’ai signé, le VA Accountability Act. Depuis son adoption, mon administration a déjà retiré plus de 1 500 employés de VA qui n’ont pas donné à nos anciens combattants les soins qu’ils méritent – et nous embauchons des gens talentueux qui aiment nos anciens combattants autant que nous.

Je ne m’arrêterai pas tant que nos anciens combattants n’auront pas été correctement pris en charge, ce que je leur ai promis dès le début de ce grand voyage.

Tous les Américains méritent la responsabilité et le respect – et c’est ce que nous leur donnons. Alors ce soir, j’appelle le Congrès à donner à chaque secrétaire du Cabinet le pouvoir de récompenser les bons travailleurs – et de retirer les employés fédéraux qui minent la confiance du public ou qui échouent devant le peuple américain.

Dans notre volonté de rendre Washington responsable, nous avons éliminé plus de règlements dans notre première année que n’importe quelle administration dans l’histoire.

Nous avons mis fin à la guerre contre American Energy – et nous avons mis fin à la guerre au charbon propre. Nous sommes maintenant un exportateur d’énergie dans le monde.

À Detroit, j’ai arrêté les mandats du gouvernement qui ont paralysé les travailleurs de l’automobile américains – de sorte que nous puissions faire tourner à nouveau la Motor City une fois de plus.

De nombreuses entreprises automobiles construisent et développent actuellement des usines aux États-Unis, ce que nous n’avons pas vu depuis des décennies. Chrysler déménage une usine importante du Mexique au Michigan; Toyota et Mazda ouvrent une usine en Alabama. Bientôt, les plantes s’ouvriront dans tout le pays. Ce sont des nouvelles que les Américains n’ont pas l’habitude d’entendre – pendant de nombreuses années, les entreprises et les emplois ne nous ont quitté. Mais maintenant ils reviennent.

Des progrès passionnants se produisent tous les jours.

Pour accélérer l’accès à des remèdes révolutionnaires et à des médicaments génériques abordables, la FDA a approuvé l’an dernier plus de médicaments et de dispositifs médicaux nouveaux et génériques que jamais auparavant dans notre histoire.

Nous croyons également que les patients atteints d’affections terminales devraient avoir accès à des traitements expérimentaux susceptibles de leur sauver la vie.

Les personnes en phase terminale ne devraient pas avoir à se déplacer d’un pays à l’autre pour chercher un remède. Je veux leur donner une chance ici, à la maison. Il est temps que le Congrès donne à ces merveilleux Américains le «droit d’essayer».

L’une de mes plus grandes priorités est de réduire le prix des médicaments d’ordonnance. Dans de nombreux autres pays, ces médicaments coûtent beaucoup moins cher que ce que nous payons aux États-Unis. C’est pourquoi j’ai demandé à mon administration de faire de l’injustice du prix élevé des médicaments l’une de nos principales priorités. Les prix vont baisser.

“L’ère de la reddition économique est terminée”

L’Amérique a enfin tourné la page sur des décennies d’accords commerciaux injustes qui ont sacrifié notre prospérité et emporté nos entreprises, nos emplois et la richesse de notre nation.

L’ère de la reddition économique est terminée.

À partir de maintenant, nous nous attendons à ce que les relations commerciales soient équitables et réciproques.

Nous allons travailler pour réparer les mauvais accords commerciaux et en négocier de nouveaux.

Et nous protégerons les travailleurs américains et la propriété intellectuelle américaine, en appliquant fermement nos règles commerciales.

Comme nous reconstruisons nos industries, il est également temps de reconstruire notre infrastructure en ruine.

L’Amérique est une nation de constructeurs. Nous avons construit l’Empire State Building en seulement un an – n’est-ce pas une honte que cela puisse prendre maintenant 10 ans juste pour obtenir un permis approuvé pour une simple route?

Je demande aux deux parties de se rassembler pour nous donner l’infrastructure sûre, rapide, fiable et moderne dont notre économie a besoin et que nos gens méritent.

Ce soir, je demande au Congrès de produire un projet de loi qui génère au moins 1,5 billion de dollars pour le nouvel investissement en infrastructure dont nous avons besoin.

Chaque dollar fédéral devrait être mis à profit en établissant des partenariats avec les gouvernements des États et les administrations locales et, s’il y a lieu, en exploitant les investissements du secteur privé – pour régler de façon permanente le déficit de l’infrastructure.

Tout projet de loi doit aussi simplifier le processus d’obtention de permis et d’approbation – le réduire à deux ans et peut-être même un.

Ensemble, nous pouvons récupérer notre patrimoine architectural. Nous construirons de nouvelles routes, des ponts, des autoroutes, des voies ferrées et des voies navigables sur notre territoire. Et nous le ferons avec le cœur américain, les mains américaines et le courage américain.

Nous voulons que chaque Américain connaisse la dignité d’une dure journée de travail. Nous voulons que chaque enfant soit en sécurité chez lui la nuit. Et nous voulons que chaque citoyen soit fier de cette terre que nous aimons.

Nous pouvons élever nos citoyens de l’aide sociale au travail, de la dépendance à l’indépendance, et de la pauvreté à la prospérité.

À mesure que les réductions d’impôt créent de nouveaux emplois, investissons dans le perfectionnement de la main-d’œuvre et la formation professionnelle. Laissez-nous ouvrir de grandes écoles professionnelles afin que nos futurs travailleurs puissent apprendre un métier et réaliser leur plein potentiel. Et soutenons les familles de travailleurs en soutenant le congé familial payé.

Un plan pour l’immigration

À mesure que l’Amérique retrouve sa force, cette opportunité doit être étendue à tous les citoyens. C’est pourquoi, cette année, nous allons réformer nos prisons pour aider les anciens détenus qui ont purgé leur peine à avoir une seconde chance.

Les communautés en difficulté, en particulier les communautés immigrantes, seront également aidées par des politiques d’immigration axées sur les meilleurs intérêts des travailleurs américains et des familles américaines.

Pendant des décennies, les frontières ouvertes ont permis aux drogues et aux gangs de pénétrer dans nos communautés les plus vulnérables. Ils ont permis à des millions de travailleurs à bas salaires de concourir pour des emplois et des salaires contre les Américains les plus pauvres. Plus tragiquement, ils ont causé la perte de nombreuses vies innocentes.

Voici ce soir deux pères et deux mères: Evelyn Rodriguez, Freddy Cuevas, Elizabeth Alvarado et Robert Mickens. Leurs deux filles adolescentes – Kayla Cuevas et Nisa Mickens – étaient des amis proches de Long Island. Mais en septembre 2016, à la veille du 16ème anniversaire de Nisa, aucun d’entre eux n’est rentré chez lui. Ces deux précieuses filles ont été brutalement assassinées alors qu’elles marchaient ensemble dans leur ville natale. Six membres de la bande sauvage MS-13 ont été accusés des meurtres de Kayla et Nisa. Beaucoup de ces membres de gangs ont profité des failles flagrantes de nos lois pour entrer dans le pays en tant que mineurs étrangers non accompagnés – et se sont retrouvés au lycée de Kayla et Nisa.

Evelyn, Elizabeth, Freddy et Robert: Ce soir, tout le monde dans cette salle prie pour vous. Tout le monde en Amérique pleure pour vous. Et 320 millions de coeurs se brisent pour vous. Nous ne pouvons pas imaginer la profondeur de votre chagrin, mais nous pouvons nous assurer que les autres familles n’auront jamais à supporter cette douleur.

Ce soir, j’appelle le Congrès à enfin mettre fin aux failles mortelles qui ont permis à MS-13 et à d’autres criminels de pénétrer dans notre pays. Nous avons proposé une nouvelle loi qui réglera nos lois en matière d’immigration et appuiera nos agents de la CIE et de la patrouille frontalière, afin que cela ne se reproduise jamais.

Les États-Unis sont une nation compatissante. Nous sommes fiers de faire plus que tout autre pays pour aider les nécessiteux, les démunis et les défavorisés du monde entier. Mais en tant que président des États-Unis, ma plus grande loyauté, ma plus grande compassion et mon souci constant sont pour les enfants américains, les travailleurs américains en difficulté et les communautés oubliées des États-Unis. Je veux que nos jeunes grandissent pour réaliser de grandes choses. Je veux que nos pauvres aient leur chance de se lever.

Donc, ce soir, je tends la main pour travailler avec les membres des deux partis – démocrates et républicains – pour protéger nos citoyens de tous les milieux, de toutes les couleurs, de toutes les religions et de toutes les croyances. Mon devoir, et le devoir sacré de tous les élus de cette Chambre, est de défendre les Américains – de protéger leur sécurité, leurs familles, leurs communautés et leur droit au rêve américain. Parce que les Américains sont aussi des rêveurs.

Voici ce soir un leader dans la défense de notre pays: Celestino Martinez, agent spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure – il passe par CJ. CJ a servi 15 ans dans la Force aérienne avant de devenir un agent de l’ICE et de passer les 15 dernières années à lutter contre la violence des gangs et à faire sortir de dangereux criminels de nos rues. À un moment donné, les dirigeants de MS-13 ont ordonné le meurtre de CJ. Mais il n’a pas cédé aux menaces ou à la peur. En mai dernier, il a commandé une opération pour traquer les membres de gang sur Long Island. Son équipe a arrêté près de 400, dont plus de 220 de MS-13.

CJ: Excellent travail. Maintenant, laissez-nous le Congrès vous envoyer des renforts.

Au cours des prochaines semaines, la Chambre et le Sénat voteront sur une réforme de l’immigration.

Au cours des derniers mois, mon administration a beaucoup rencontré les démocrates et les républicains pour élaborer une approche bipartisane de la réforme de l’immigration. Sur la base de ces discussions, nous avons présenté au Congrès une proposition détaillée qui devrait être soutenue par les deux parties comme un compromis équitable – où personne n’obtient tout ce qu’il veut, mais où notre pays obtient les réformes cruciales dont il a besoin.

Voici les quatre piliers de notre plan:

Le premier pilier de notre cadre offre généreusement une voie vers la citoyenneté pour 1,8 million d’immigrants illégaux qui ont été amenés ici par leurs parents à un jeune âge – qui couvre presque trois fois plus de personnes que l’administration précédente. Selon notre plan, ceux qui répondent aux exigences d’éducation et de travail, et qui ont un bon caractère moral, seront en mesure de devenir des citoyens à part entière des États-Unis.

Le deuxième pilier sécurise entièrement la frontière. Cela signifie construire un mur à la frontière sud, et cela signifie embaucher plus de héros comme CJ pour assurer la sécurité de nos collectivités. Fondamentalement, notre plan ferme les terribles failles exploitées par les criminels et les terroristes pour entrer dans notre pays – et cela met finalement fin à la pratique dangereuse de «prendre et libérer».

Le troisième pilier met fin à la loterie des visas – un programme qui distribue au hasard des cartes vertes sans tenir compte des compétences, du mérite ou de la sécurité de nos gens. Il est temps de commencer à évoluer vers un système d’immigration fondé sur le mérite – un système qui admet des personnes compétentes, qui veulent travailler, qui contribueront à notre société et qui aimeront et respecteront notre pays.

Le quatrième et dernier pilier protège la famille nucléaire en mettant fin à la migration de la chaîne. Dans le système actuel brisé, un seul immigrant peut amener un nombre pratiquement illimité de parents éloignés. Selon notre plan, nous nous concentrons sur la famille immédiate en limitant les parrainages aux conjoints et aux enfants mineurs. Cette réforme vitale est nécessaire, non seulement pour notre économie, mais aussi pour notre sécurité et notre avenir.

Ces dernières semaines, deux attaques terroristes à New York ont ​​été rendues possibles par la loterie des visas et la migration en chaîne. À l’ère du terrorisme, ces programmes présentent des risques que nous ne pouvons plus nous permettre.

Il est temps de réformer ces règles d’immigration désuètes et, enfin, d’introduire notre système d’immigration dans le XXIe siècle.

Ces quatre piliers représentent un compromis à mi-chemin et un compromis qui créera un système d’immigration sûr, moderne et légal.

Depuis plus de 30 ans, Washington a essayé et échoué à résoudre ce problème. Ce congrès peut être celui qui le fait finalement arriver.

Plus important encore, ces quatre piliers produiront une législation qui remplit ma promesse absolue de ne signer qu’un projet de loi qui met l’Amérique en premier. Alors, réunissons-nous, mettons la politique de côté, et finalement faisons le travail.

Ces réformes soutiendront également notre réponse à la terrible crise des opioïdes et de la toxicomanie.

En 2016, nous avons perdu 64 000 Américains pour des surdoses: 174 décès par jour. Sept par heure. Nous devons être beaucoup plus sévères envers les trafiquants et les trafiquants de drogue si nous voulons réussir à enrayer ce fléau.

Mon administration est déterminée à lutter contre l’épidémie de drogue et à aider les personnes dans le besoin. La lutte sera longue et difficile – mais, comme le font toujours les Américains, nous l’emporterons.

Comme nous l’avons vu ce soir, les défis les plus difficiles font ressortir le meilleur en Amérique.

Nous voyons une expression vivante de cette vérité dans l’histoire de la famille Holets du Nouveau-Mexique. Ryan Holets a 27 ans et est officier au département de police d’Albuquerque. Il est ici ce soir avec sa femme Rebecca. L’année dernière, Ryan était de service lorsqu’il a vu une femme enceinte et sans-abri se préparer à s’injecter de l’héroïne. Quand Ryan lui a dit qu’elle allait faire du mal à son enfant à naître, elle a commencé à pleurer. Elle lui a dit qu’elle ne savait pas vers qui se tourner, mais qu’elle voulait absolument une maison sûre pour son bébé.

À ce moment-là, Ryan a dit qu’il sentait que Dieu lui parlait: «Tu le feras – parce que tu peux.» Il a sorti une photo de sa femme et de leurs quatre enfants. Puis, il est allé à la maison pour dire à sa femme Rebecca. En un instant, elle a accepté d’adopter. Les Holets ont nommé leur nouvelle fille Hope.

Ryan et Rebecca: Vous incarnez la bonté de notre nation. Merci, et félicitations.

Une Amérique plus forte à l’étranger

En reconstruisant la force et la confiance de l’Amérique chez nous, nous rétablissons également notre force et notre position à l’étranger.

Partout dans le monde, nous faisons face à des régimes voyous, à des groupes terroristes et à des rivaux comme la Chine et la Russie qui défient nos intérêts, notre économie et nos valeurs. En affrontant ces dangers, nous savons que la faiblesse est le chemin le plus sûr vers le conflit, et le pouvoir inégalé est le moyen le plus sûr de notre défense.

Pour cette raison, je demande au Congrès de mettre fin au dangereux séquestre de la défense et de financer entièrement notre grande armée.

Dans le cadre de notre défense, nous devons moderniser et reconstruire notre arsenal nucléaire, en espérant ne jamais avoir à l’utiliser, mais le rendre si fort et puissant qu’il découragera tout acte d’agression. Peut-être qu’un jour, il y aura un moment magique où les pays du monde se rassembleront pour éliminer leurs armes nucléaires. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là.

L’année dernière, j’ai également promis que nous travaillerions avec nos alliés pour éteindre ISIS de la surface de la Terre. Un an plus tard, je suis fier de rapporter que la coalition pour vaincre l’Etat islamique a libéré presque 100% du territoire jadis tenu par ces tueurs en Irak et en Syrie. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Nous continuerons notre combat jusqu’à ce que ISIS soit vaincu.

Le sergent d’état-major Justin Peck est ici ce soir. Près de Raqqa en novembre dernier, Justin et son camarade, le premier maître Kenton Stacy, étaient en mission pour nettoyer les bâtiments que l’EIIL avait truqués avec des explosifs afin que les civils puissent retourner dans la ville.

En nettoyant le deuxième étage d’un hôpital vital, Kenton Stacy a été grièvement blessé par une explosion. Immédiatement, Justin a bondi dans le bâtiment piégé et a trouvé Kenton en mauvais état. Il a appliqué une pression sur la plaie et a inséré un tube pour rouvrir les voies respiratoires. Il a ensuite pratiqué la RCR pendant 20 minutes pendant le transport au sol et a maintenu la respiration artificielle pendant 2 heures de chirurgie d’urgence.

Kenton Stacy serait mort si ce n’était de l’amour désintéressé de Justin pour un autre guerrier. Ce soir, Kenton se rétablit au Texas. Raqqa est libérée. Et Justin porte sa nouvelle étoile de bronze, avec un «V» pour «Valor». Sergent d’état-major Peck: Toute l’Amérique vous salue.

Les terroristes qui font des choses comme placer des bombes dans les hôpitaux civils sont mauvais. Quand c’est possible, nous les annihilons. Lorsque cela est nécessaire, nous devons être en mesure de les détenir et de les interroger. Mais nous devons être clairs: les terroristes ne sont pas simplement des criminels. Ce sont des combattants ennemis illégaux. Et lorsqu’ils sont capturés à l’étranger, ils devraient être traités comme les terroristes qu’ils sont.

Dans le passé, nous avons libéré stupidement des centaines de terroristes dangereux, pour les retrouver sur le champ de bataille – y compris le chef de l’Etat islamique, al-Baghdadi.

Donc, aujourd’hui, je garde une autre promesse. Je viens de signer un ordre demandant au secrétaire Mattis de réexaminer notre politique de détention militaire et de maintenir ouverts les centres de détention de Guantánamo Bay.

Je demande également au Congrès de veiller à ce que, dans la lutte contre l’EIIL et Al-Qaïda, nous conservions tous les pouvoirs nécessaires pour détenir des terroristes – partout où nous les pourchassons.

Nos guerriers en Afghanistan ont également de nouvelles règles d’engagement. Avec nos partenaires afghans héroïques, notre armée n’est plus minée par des délais artificiels, et nous ne disons plus nos plans à nos ennemis.

Le mois dernier, j’ai également pris une action approuvée à l’unanimité par le Sénat quelques mois auparavant: j’ai reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël.

Peu de temps après, des dizaines de pays ont voté à l’Assemblée générale des Nations Unies contre le droit souverain des États-Unis de faire cette reconnaissance. Les contribuables américains envoient généreusement à ces mêmes pays des milliards de dollars d’aide chaque année.

C’est pourquoi, ce soir, je demande au Congrès d’adopter une loi pour aider à faire en sorte que l’argent de l’aide étrangère américaine serve toujours les intérêts américains, et ne serve que les amis américains.

Alors que nous renforçons les amitiés dans le monde entier, nous restituons également la clarté de nos adversaires.

Quand le peuple iranien s’est soulevé contre les crimes de sa dictature corrompue, je ne suis pas resté silencieux. L’Amérique soutient le peuple iranien dans sa lutte courageuse pour la liberté.

Je demande au Congrès d’aborder les failles fondamentales du terrible accord nucléaire iranien.

Mon administration a également imposé des sanctions sévères aux dictatures communistes et socialistes à Cuba et au Venezuela.

Mais aucun régime n’a opprimé ses propres citoyens plus totalement ou brutalement que la dictature cruelle en Corée du Nord.

La poursuite imprudente par la Corée du Nord de missiles nucléaires pourrait très bientôt menacer notre patrie.

Nous menons une campagne de pression maximale pour empêcher que cela ne se produise.

L’expérience passée nous a appris que la complaisance et les concessions n’invitent que l’agression et la provocation. Je ne répéterai pas les erreurs des administrations passées qui nous ont mis dans cette position dangereuse.

Nous devons seulement regarder le caractère dépravé du régime nord-coréen pour comprendre la nature de la menace nucléaire que cela pourrait représenter pour l’Amérique et nos alliés.

Otto Warmbier était un étudiant assidu à l’Université de Virginie. En route pour étudier à l’étranger en Asie, Otto a rejoint une tournée en Corée du Nord. À la fin, ce merveilleux jeune homme a été arrêté et accusé de crimes contre l’État. Après un procès honteux, la dictature a condamné Otto à 15 ans de travaux forcés, avant de le renvoyer en Amérique en juin dernier – horriblement blessé et sur le point de mourir. Il est décédé quelques jours après son retour.

Les parents d’Otto, Fred et Cindy Warmbier, sont avec nous ce soir – avec le frère et la soeur d’Otto, Austin et Greta. Vous êtes des témoins puissants d’une menace qui menace notre monde, et votre force nous inspire tous. Ce soir, nous nous engageons à honorer la mémoire d’Otto avec la résolution américaine.

Liberté

Finalement, nous sommes rejoints par un autre témoin de la nature inquiétante de ce régime. Il s’appelle M. Ji Seong-ho.

En 1996, Seong-ho était un garçon affamé en Corée du Nord. Un jour, il a essayé de voler du charbon d’une voiture de chemin de fer pour troquer quelques morceaux de nourriture. Dans le processus, il s’est évanoui sur les voies ferrées, épuisé par la faim. Il s’est réveillé comme un train a couru sur ses membres. Il a ensuite subi de multiples amputations sans rien pour atténuer la douleur. Son frère et sa soeur ont donné le peu de nourriture dont ils disposaient pour l’aider à se rétablir et à manger eux-mêmes de la saleté, ce qui a retardé leur propre croissance. Plus tard, il a été torturé par les autorités nord-coréennes après son retour d’une brève visite en Chine. Ses bourreaux voulaient savoir s’il avait rencontré des chrétiens. Il avait – et il a résolu d’être libre.

Seong-ho a parcouru des milliers de kilomètres avec des béquilles à travers la Chine et l’Asie du Sud-Est jusqu’à la liberté. La plupart de sa famille a suivi. Son père a été surpris en train de s’échapper et a été torturé à mort.

Aujourd’hui, il vit à Séoul, où il sauve d’autres déserteurs, et diffuse en Corée du Nord ce que le régime craint le plus: la vérité.

Aujourd’hui, il a une nouvelle jambe, mais Seong-ho, je comprends que vous gardez toujours ces béquilles comme un rappel de la distance que vous avez parcourue. Votre grand sacrifice est une source d’inspiration pour nous tous.

L’histoire de Seong-ho témoigne du désir de toute âme humaine de vivre en liberté.

C’est ce même désir de liberté qui, il y a près de 250 ans, a donné naissance à un endroit spécial appelé l’Amérique. C’était un petit groupe de colonies prises entre un grand océan et un vaste désert. Mais c’était le foyer d’un peuple incroyable avec une idée révolutionnaire: qu’ils puissent se gouverner eux-mêmes. Qu’ils pourraient tracer leur propre destin. Et cela, ensemble, ils pourraient éclairer le monde.

C’est ce que notre pays a toujours été. C’est ce que les Américains ont toujours défendu, toujours recherché et toujours fait.

Au sommet du dôme de ce Capitole se dresse la Statue de la Liberté. Elle se tient grande et digne parmi les monuments à nos ancêtres qui se sont battus et ont vécu et sont morts pour la protéger.

Monuments à Washington et Jefferson – à Lincoln et King.

Mémoires aux héros de Yorktown et de Saratoga – aux jeunes Américains qui ont versé leur sang sur les rivages de la Normandie et dans les champs au-delà. Et d’autres, qui sont descendus dans les eaux du Pacifique et les cieux au-dessus de l’Asie.

Et la liberté se dresse sur un monument de plus: celui-ci. Ce Capitole. Ce monument vivant au peuple américain.

Un peuple dont les héros vivent non seulement dans le passé, mais partout autour de nous – en défendant l’espoir, la fierté et la façon américaine.

Ils travaillent dans tous les métiers. Ils sacrifient pour élever une famille. Ils s’occupent de nos enfants à la maison. Ils défendent notre drapeau à l’étranger. Ce sont des mamans fortes et des enfants courageux. Ce sont des pompiers, des policiers, des agents des frontières, des médecins et des Marines.

Mais avant tout, ils sont Américains. Et ce Capitole, cette ville et cette Nation leur appartiennent.

Notre tâche est de les respecter, de les écouter, de les servir, de les protéger et de toujours être dignes d’eux.

Les Américains remplissent le monde d’art et de musique. Ils repoussent les limites de la science et de la découverte. Et ils nous rappellent pour toujours ce que nous ne devrions jamais oublier: les gens ont rêvé ce pays. Les gens ont construit ce pays. Et ce sont les gens qui rendent l’Amérique encore belle.

Tant que nous sommes fiers de ce que nous sommes et de ce pour quoi nous luttons, nous ne pouvons rien faire.

Tant que nous avons confiance en nos valeurs, en la foi en nos citoyens et en la confiance en notre Dieu, nous n’échouerons pas.

Nos familles vont prospérer.

Notre peuple prospérera.

Et notre nation sera toujours sûre et forte et fière et puissante et libre.

Merci, et que Dieu bénisse l’Amérique.”