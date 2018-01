Emmanuel Macron en Chine : une « diplomatie sucrée » pour la « reconquête » de l’Afrique

Emmanuel Macron, le président de la République française entame, dès ce lundi 8 janvier, une visite de trois jours en Chine. L’enjeu de cette première visite d’État d’un président français est de taille puisque « une cinquantaine d’accords et de contrats devraient être signés ».

Le président avait déjà donné le ton lors de ses vœux de fin d’année : Emmanuel Macron avait annoncé « le besoin » de la France « de retrouver l’ambition européenne » afin de « faire face à la Chine et aux États-Unis ».

En Afrique, le partenariat entre la France et la Chine peut éviter de répéter les erreurs du passé Emmanuel Macron.

À travers cette visite d’État, la première d’un dirigeant européen depuis le congrès du Parti communiste chinois qui a encore renforcé la stature du président Xi Jinping, Emmanuel Macron veut faire du numéro 1 chinois son allié dans plusieurs domaines à savoir : environnement, anti-terrorisme, changement climatique, patrimoine, coopération spatiale mais aussi l’Afrique. Le président français veut en effet plaider pour un rééquilibrage des relations commerciales avec la Chine. La France enregistre son plus important déficit commercial, soit 30 milliards d’euros, avec l’empire du milieu qui est son 2e fournisseur et 8e client. C’est ainsi que refait surface l’Afrique.

Emmanuel Macron espère d’abord obtenir l’appui de Pékin, après celui de Washington, à la force militaire du G5 Sahel. Suivra ensuite le marché commercial africain occupé par le géant asiatique qui a détrôné son rival français, autrefois premier partenaire économique du continent noir.

Les chiffres montrent que la concurrence commerciale en Afrique est de plus en plus rude et la France est de très loin distante de la Chine qui est pour la huitième année consécutive le plus grand partenaire commercial de du continent noir.

Macron souhaite « bâtir la confiance avec la Chine » en se posant « en interlocuteur privilégié de Pékin », explique Le Monde. Il illustre cela par le fait que la Chine « peut » et « doit » pouvoir compter sur la France, qui est un partenaire historique du continent noir. « En Afrique, le partenariat entre la France et la Chine peut éviter de répéter les erreurs du passé » a déclaré Emmanuel Macron.

« La Chine est aujourd’hui très présente en Afrique, continent sur lequel elle a beaucoup investi avec une force de frappe financière que nous n’avons pas. En même temps, la France dispose d’une connaissance profonde de l’Afrique, du fait de son histoire, de sa proximité avec le continent, de ses diasporas que la Chine n’a pas. Nous devons donc travailler ensemble pour l’Afrique. Pour y développer des projets conjoints qui correspondent aux besoins réels et aux choix des pays africains, de leur population, de leur jeunesse… » a poursuivi Emmanuel Macron.

Tout porte à croire que Emmanuel Macron maîtrise mieux les besoins de l’Afrique que ces dirigeants. Il s’en va alors défendre un partenariat, avec la chine, pour sa présence de plus en plus méprisée par la jeunesse africaine.

Cette « diplomatie sucrée » est aussi la preuve de l’incapacité de la France à se refaire une autre image attractive sur le continent africain qui se tourne de plus en plus vers des partenariats sud-sud.