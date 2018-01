Donald Trump promet un soutien aux manifestants iraniens « le moment venu »

« Les Etats-Unis vous observent » a tweeté Donald Trump en réaction aux manifestations en cours en Iran.

Donald Trump a publié ce mercredi sur Twitter plusieurs messages de soutien aux manifestants iraniens qui protestent depuis la semaine dernière contre le chômage, la précarité et la vie chère. Le président américain a promis « un grand soutien de la part des Etats-Unis le moment venu ». Il s’en est également pris directement au gouvernement iranien, le qualifiant de « brutal et corrompu ».

Donald Trump a déclaré ce mercredi dans un nouveau tweet que les États-Unis soutiendraient ceux qui manifestent en Iran « le moment venu ». « Respect pour le peuple d’Iran qui essaie de faire reculer son gouvernement corrompu. Vous verrez un grand soutien de la part des États-Unis le moment venu ! », écrit le président américain sur son compte Twitter. Des milliers de partisans du gouvernement ont manifesté ce mercredi dans plusieurs villes d’Iran après six jours de contestation contre les autorités politiques et religieuses du pays.

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!

Dès le début de la mobilisation, Donald Trump n’a pas manqué de faire connaître son soutien aux manifestants. Le président américain a attaqué, dans le style qu’on lui connaît, le gouvernement iranien, « brutal et corrompu ». Il a également attaqué son prédécesseur, Barack Obama, l’accusant « d’avoir donné de façon imbécile tout cet argent à un gouvernement terroriste ».

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018