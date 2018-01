Diplomatie : ce qu’il faut déjà retenir de la présence du Bénin à Addis Abeba

Depuis la soirée du 26 janvier 2018, le président de la République du Bénin a foulé le sol éthiopien dans le cadre du 30ème sommet de l’Union Africaine, à sa descente il a été accueilli par Yonas Yosef , Ministre délégué des Affaires étrangères d’ Ethiopie. Deux jours après son arrivée, le Président Patrice Talon a participé à plusieurs activités prévues dans le chronogramme de la 30ème session ordinaire de l’Assemblée Générale des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.

Pour le compte de la journée du 27 janvier 2018, quatre activités phares ont marqué la présence du Président Patrice Talon en Ethiopie. Il a dans un premier temps aux travaux préparatoires du 30ème conclave des chefs d’Etats et de Gouvernement africains.

En dehors de ces travaux qui font le lit à la cérémonie officielle du sommet, le chef de l’Etat était respectivement présent au 27ème sommet du forum du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), au 36ème sommet du comité d’Orientation des Chefs d’Etats et de Gouvernement du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et à la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO. Au nombre des questions ayant fait objets de débat lors de cette dernière réunion, il a la nomination des commissaires de l’institution et les crises en Guinée-Bissau et en Gambie.

Au-delà des activités statutaires prévues dans le cadre du 30ème sommet de l’Union Africaine, la délégation béninoise a engagé des démarches diplomatiques envers d’autres pays. C’est dans ce cadre que le président de la République, Patrice Talon s’est entretenu avec certains chefs d’Etat dont George Weah du Libéria, Paul Kagamé du Rwanda, Alpha Condé de la Guinée, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouatara de la Cote d’ivoire, Mahamadou Issoufou du Niger, José Mário Vaz de la Guinée-Bissau.

Toujours dans la logique de tisser des liens diplomatiques, le Président béninois a rencontré dans la matinée de ce dimanche 28 janvier 2018, une délégation des Émirats Arabes Unis. Cette délégation conduite par Reem Al Hashimy, ministre des Affaires Etrangères des Émirats Arabes Unis a pour objectif la redynamisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Une première participation honorifique ?

Pour la première fois que le Président Patrice Talon participe en personne au sommet de l’Union Africaine, il aura l’honneur d’évoquer avec ses pairs, le thème principal du sommet à savoir: la lutte contre la corruption, une pratique qui touche de façon inégale les pays du continent.

A travers cette conférence-débat, le chef d’Etat béninois exposera aux autres présidents africains l’état des lieux de la lutte contre la corruption et surtout les stratégies empruntées par son gouvernement pour venir à bout du phénomène de façon progressive. C’est donc un aspect du sommet qui met sous les feux de la rampe la République du Bénin qui, à l’issue du sommet pourrait devenir un exemple sur le plan africain en matière de lutte contre la corruption.