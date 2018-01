Crise péninsule coréenne : Donald Trump ridiculise la main tendue de Kim Jong-Un

La Corée du Sud a proposé mardi de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier afin d’améliorer les relations intercoréennes, après la main tendue de Kim Jong-Un qui a évoqué une participation nord-coréenne aux jeux Olympiques d’hiver.

« Nous espérons que le Sud et le Nord pourront s’asseoir face à face pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux jeux de Pyeongchang de même que d’autres questions d’intérêt mutuel pour l’amélioration des relations intercoréennes », a déclaré le ministre sud-coréen de l’Unification Cho Myoung-Gyon lors d’une conférence de presse.

Cette décision n’a pas laissé indifférent le président américain Donald Trump qui s’en est pris une fois de plus à son « ami » nord coréen dans un tweet.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not – we will see!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018