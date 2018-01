Crise péninsule coréenne : « le bouton pour les armes nucléaires est sur mon bureau », Kim Jong-un

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a appelé lundi la Corée du Nord à produire en masse des têtes nucléaires et missiles balistiques.

Dans un message du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a témoigné de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tout. Selon la version traduite du discours obtenu par Associated Press, Kim Jong-un a déclaré que « Les États-Unis doivent savoir que le bouton pour les armes nucléaires est sur mon bureau ». « Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n’est pas du chantage mais la réalité », a-t-il averti.

La Corée du Nord a « atteint son but »

Portant un habit de style occidental et une cravate, il a dit, au cours de son discours, que son projet de doter son pays de l’arme nucléaire était complète.

« Nous devons produire en masse des têtes nucléaires et des missiles et accélérer leur déploiement », a déclaré Kim Jong-Un dans son adresse annuelle à la nation, répétant que le Nord avait atteint son but d’accéder au statut d’État nucléaire.

La Corée du Nord « peut affronter n’importe quelle menace nucléaire des États-Unis, elle dispose d’une (force de) dissuasion forte qui est capable d’empêcher les États-Unis de jouer avec le feu », a lancé M. Kim.