Crise nucléaire : Donald Trump et Kim Jong-Un ont repris avec les escalades verbales

Dans un message du Nouvel An, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a témoigné de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tout. Selon la version traduite du discours obtenu par Associated Press, Kim Jong-un a déclaré que « Les États-Unis doivent savoir que le bouton pour les armes nucléaires est sur mon bureau ». « Les États-Unis doivent prendre conscience que ce n’est pas du chantage mais la réalité », a-t-il averti.

Comme d’habitude, Donald ne laissera pas passer cette belle occasion en ce début d’année pour ne pas rudoyer son ami « l’homme fusée ».

Sur tweeter, le président américain a déclaré 03 janvier, : « Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un vient d’affirmer que «le bouton nucléaire est toujours sur son bureau». Que quelqu’un de son régime appauvri et affamé de nourriture l’informe que moi aussi j’ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et mon bouton fonctionne! »

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

