Côte d’Ivoire : six mois de prison pour Michel Gbagbo et Laurent Despas

Selon leur avocat, Michel Gbagbo, le fils de l’ancien président ivoirien et le directeur général du site d’information Koaci.com, Laurent Despas, ont été condamnés vendredi par une décision de justice à six mois de prison pour « divulgation de fausses nouvelles ».

Michel Gbagbo et le patron de Koaci.com ont respectivement été condamnés à une amende de 500.000 FCFA et 10. 000 000 FCFA . Ils avaient été inculpés le 26 mai 2016 mais laissés en liberté, par le procureur d’Abidjan, Richard Adou, à la suite d’une interview accordée par le fils Gbagbo à Koaci.com, publiée le 2 mai.

Dans cette interview, Michel Gbagbo soutenait qu’“à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons” ivoiriennes et que “300 personnes (…) inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2011 sont portées disparues”.

Une déclaration qui lui a valu une condamnation aujourd’hui, à lui et au patron du média diffuseur de la dite informatio, Koaci.com. Selon Rodrique Dadjé, l’avocat, cette condamnation constitue « un grave précédent en matière de liberté de la presse en Côte d’Ivoire ».

« Je viens de faire appel de cette décision que je conteste fermement et qui pourrait constituer un précédent grave en matière de liberté de la presse en Côte d’Ivoire. Les journalistes pourraient désormais se faire condamner pour avoir simplement recueilli les propos de personnes ou personnalités si le pouvoir ivoirien estime ne pas partager ce point de vue. Notre pays est en train de régresser considérablement en termes de liberté de la presse et de droits de l’homme et c’est bien dommage » a annoncé Me Dadjé.