Chan Maroc 2018: les affiches des 1/2 finales connues (un duel Maghrébin aura lieu)

On connaît les deux combinaisons des demi-finales. Ceci au terme des quatre rencontres des quarts de finale. Ainsi, on aura un duel maghrébin le mercredi 31 janvier en 1ère heure entre le Maroc (pays hôte) et la Libye et le choc Soudan-Nigeria en 2e heure.

En quarts de finale, le Maroc a dominé 2-0 la Namibie, le Soudan a créé la surprise en s’imposant 1-0 contre la Zambie. Le seul représentant de l’Afrique de l’Ouest, le Nigeria a peiné avant de dominer l’Angola 2-1 après-prolongation. Enfin, le public africain à eu droit à la qualification ce soir des Chevaliers de la Méditerrannée (Libye), après séance des tirs au but (1-1 Tab: 5-3) contre le Congo.

Après 28 matchs, 44 buts ont été inscrits. Cependant l’attaquant marocain Ayoub El Kaabi demeure meilleur buteur avec un but de plus (6). Il aura la pression de Saleh Taher Saed qui a 3 buts de retard et dont l’équipe a encore deux matchs à livrer dont un face-à-face.

Même si le Bénin ne s’est pas qualifié, il a quand même des représentants sur cette compétition. Voir sur la photo i-dessous Miguel Gnimassoun Photo-journaliste et Léopold Houankou, président du Conseil national des supporters avec le gardien nigérian élu homme du match contre l’Angola.

Les affiches des demi-finales

*Mercredi 31 janvier /Maroc – Libye /Stade Mohammed-V, (Casablanca) à 16h30 (UTC)

*Mercredi 31 janvier / Soudan – Nigeria /Grand stade de Marrakech, (Marrakech) à 19h30 (UTC)