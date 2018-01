Chan 2018 : ce qu’il faut retenir de la phase de groupe 

Le Championnat d’Afrique des Nations (Chan) démarré le 13 février dernier à Casablanca au Maroc aborde l’étape des quarts de finale ce samedi 27 janvier 2018. Une compétition dont la prestation des équipes s’est continuellement améliorée, avec l’absence de certains pays favoris en quarts (la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Cameroun) et surtout la surprenante qualification de la Namibie devant les Grues de l’Ouganda et les Éléphants locaux.



Les « Brave Warriors » de la Namibie sont invaincues en trois sorties. La meilleure performance du pays dans l’histoire d’une compétition d’envergure. Les coéquipiers de Hambira, 1er buteur namibien lors du 1-0 contre les Ivoiriens auront fort à faire en quart de finale, contre le pays hôte (Maroc) ce samedi dans un stade de Casablanca en ébullition.

Après 24 matchs de poules, 39 buts ont été inscrits contre 62 réalisations l’édition 2016 à cette même étape de la compétition. Ce qui prouve que les équipes se sont améliorées sur le plan défensif. Mais plan offensif, les attaquants sont moins prolifique, la preuve qu’en Afrique depuis quelques années le continent manque de tueur de match à l’instar de Eto, Drogba, et autres.

L‘attaquant marocain Ayoub El Kaabi, est le meilleur buteur avec 5 buts. A noter, un triplé contre la Guinée. Le zambien Augustine Mulenga est à deux buts de la meilleure gâchette du tournoi pour le moment. Derrière ce dernier, on retrouve, le libyen Saleh Taher Saed et un autre zambien Lazarous Kambole avec deux buts chacun.

Dans la poule A, sans surprise le Maroc pays organisateur a fini en tête, suivi du Soudan qui une fois encore prouve le niveau de son championnat avec cette qualification au tour suivant. La Mauritanie et la Guinée avec 0 point et 3 points ont certes été éliminées, mais ont laissé une bonne impression.

Dans la poule B, tout a été dit déjà plus avec la Namibie qui demeure la révélation du Chan 2018. Espérant que les « Brave Warriors » vont être présents lors des prochaines joutes.

Dans le groupe C, le Rwanda va regretter ce but assassin à la 90e +4 d’Abushnaf de la Libye. Ce qui a permis aux Chevaliers de la Méditerranée (6 points) vainqueurs en 2013 de suivre le Nigeria leader du groupe (7 points) en quart. La Guinée équatoriale a fini lanterne rouge, avec une équipe combative et très physique.

Enfin, le groupe D qu’on pourrait appeler le groupe de la mort n’est pas resté sans surprise. Puisque le Burkina Faso et le Cameroun, le premier en émergence footballistique sur le continent et le second historique se sont vues arrêter au 1er tour. Ceci concédant la « qualif » au Congo et à l’Angola (1er et 2e respectivement avec 7 et 5 points)

Affiche des quarts de finale du Chan 2018

Samedi 27 janvier

Maroc-Namibie 16h30 à Casablanca

Zambie-Soudan 19h30 à Marrakech

Dimanche 28 janvier

Nigeria-Angola 16h30 à Tanger

Congo-Brazzaville-Libye 19h30 à Agadir