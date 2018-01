Célébration nouvel an chinois au Bénin : les amateurs de Tennis de table mis en compétitions 

En marge des festivités du « Nouvel an chinois », le Centre culturel chinois en collaboration avec la Fédération béninoise de Tennis de table (FBTT) organise un tournoi international. Plusieurs amateurs de la discipline sont attendus pour compétir tout au long de la journée du samedi 10 février 2018 au Hall des arts et de la culture de Cotonou.

Trois catégories à savoir U-15 ans (filles et garçons), U-21ans (filles et garçons) et les seniors (hommes et dames) vont se mesurer. Plusieurs trophées, médailles et enveloppe financières sont prévus selon Ferdinand Sounou, président de l’instance béninoise (FBTT).

–Les premiers des U-15 ans ont droit à 100 mille francs Cfa

–Les deuxièmes à 75 mille francs et les troisièmes à 50 mille de même que les quatrièmes.

– Au niveau des U-21 ans, les premiers vont prendre 110 mille, les deuxièmes 80, les troisièmes et quatrièmes 55 mille.

-Pour les seniors, les enveloppes varient de 150 mille francs à 75 mille francs.