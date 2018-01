Bonne gouvernance : les conseils de Simon Tomety à George Weah pour réussir son mandat

Investit le 22 Janvier 2018 après sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays, la star mondiale du football, George Weah a plusieurs défis de développement à relever pour l’émergence du Liberia.

Militant de la cause d’une nouvelle ère de gouvernance politique en Afrique, le professeur Simon Narcisse Tomety a adressé au nouvel homme fort du Liberia, une lettre d’exhortation afin qu’il ne tombe pas dans les travers qui caractérisent la gouvernance des chefs d’État africains. Lire ci-contre les différentes exhortations de l’adepte de la « nouvelle conscience ».

Lettre d’exhortation de Narcisse Tomety à George Weah:

Monsieur le Président

Nous étions très heureux de vous voir ce 22 janvier 2018 prendre possession de vos attributs de président de la République du Libéria.

Commence pour vous la longue marche pour la libération du Libéria et du peuple libérien. C’est un honneur, et après Ben Bella, que vous soyez le second footballeur accédant à cette haute responsabilité en terre Africaine.

Monsieur Weah, tout Président nouvellement élu promet d’être le Président de tous les citoyens mais dans la pratique, il préside en clivant populations, partis politiques et société civile, parfois par la corruption. Ne soyez pas de cette catégorie de dirigeants dictateurs qui mettent la peur dans les consciences pour museler toutes les forces sociales en les rendant inertes par la clochardisation de leurs leaders.

Je me permets de vous souhaiter un franc succès de mandat et autorisez-moi, s’il vous plait monsieur le Président, à vous tutoyer pour ritualiser le reste de mes exortations:

1 – Sois un chef d’orchestre et pas l’orchestre;

2 – Sois le directeur de l’ecole mais pas le maître de la classe ;

3 – Sois le sacrifice et le sacrifié et non pas le profiteur des sacrifices du peuple;

4 – Sois le promoteur de tous les talents de ton pays et ne prends jamais le risque d’humilier les expertises nationales;

5 – Sois mesuré dans la grille salariale des fonctions politiques et veille à la promotion sur mérite et la performance de chaque personne nommée;

6 – Ne favorise la nomination d’aucun membre de ta famille et de tes réseaux d’amis en dehors de l’adéquation profil/poste;

7 – Réduis le militarisme des services de renseignement et renforce leur professionnalisme et leurs conditions de travail pour qu’ils jouent un rôle moteur dans la chaîne décisionnelle de l’Etat, l’enquête de moralité, l’enquête de satisfaction des populations et la surveillance intelligente du territoire;

8 – Mets en place un portefeuille de 1000 bourses par an pendant 5 ans pour disposer de 2000 ingénieurs, 1000 enseignants du supérieur, 2000 enseignants du secondaire pour renforcer la qualification de la main-d’oeuvre et la révolution technologique axée sur la valorisation des produits locaux et la promotion de l’emploi;

9 – Fais de la décentralisation et de la régionalisation du développement ta principale stratégie de creation de la richesse, de la lutte contre la pauvreté en affectant 60% du budget de l’Etat au territoire et 40% à la gestion sectorielle;

10 – Mets en place une fonction publique territoriale avec décrochage des enseignants du primaire et le personnel de santé pour leur gestion par les collectivités territoriales;

11 – Entreprends la réforme de la justice pour la rendre indépendante du pouvoir exécutif et des passe-droits avec zéro prisonnier d’opinion ;

12 – Mets en place un système de planification triennal des griefs, revendications et réponses concernant des travailleurs de la fonction publique avec une généralisation de la cogestion dans toutes les structures publiques;

13 – Sois un champion du dialogue avec les opérateurs économiques et fais de la diplomatie économique, une source d’attraction technologique et d’investissement en évitant des conflits frontaux avec le patronat;

14 – Ne tolère pas la corruption et la prédation des deniers publics par tes proches afin que ton leadership soit une vraie école d’élévation de la conscience de tes compatriotes;

15 – Crée des conditions de travail et de vie améliorée pour les forces de défense et de sécurité pour garantir leurs missions de coproduction de la sécurité intérieure et extérieure ;

16 – Sois loyal à ton serment pour démontrer qu’un chef doit respecter les engagements pris envers le peuple;

17 – Fais produire à la fin de chaque année un livre de capitalisation des bonnes pratiques et des acquis de ton mandat avec leur valorisation par les radios locales et les ordres d’enseignement;

18 – Décrète la semaine du débat permanent africain pour promouvoir la démocratie participative, la reddition de comptes afin que les résultats de cette opération soient pris en compte dans ton adresse annuelle à la nation.

19 – Protége la liberté de presse, la liberté associative et les partis d’opposition;

20 – Honore l’Eternel et les mânes des ancêtres chaque jour et devant chaque décision que tu dois prendre.

Avec tout le soutien du Café Africain des Néo Philosophes.

Bonne chance Cher Président WEAH,

Simon Narcisse Tomety