Bénin: vers la construction d’une arène à Ouidah pour abriter la fête du Vodoun

Le ministre béninois en charge de de la culture, Oswald Homéky a annoncé ce mercredi à la Plage de Ouidah où se tenaient les manifestations officielles de l’édition 2018 de la fête nationale du Vodoun, la construction d’une arène qui abritera désormais lesdites festivités.

Selon le ministre Homéky, cette arène sera érigée à quelques mètres de « la porte du non retour » de la plage de Ouidah pour abriter les manifestations de la fête du Vodoun édition 2019. Ceci, pour mettre à l’aise les touristes et valoriser le Vodoun, a-t-il laissé entendre. Une nouvelle très bien accueillie par la foule composée des dignitaires du culte Vodoun, d’adeptes et de prêtres Vodoun ainsi que de touristes et d’autorités locales.

Mme Célestine Adjanohoun, maire de Ouidah a précisé que l’un des objectifs majeurs en célébrant une journée nationale des religions endogènes est de révéler le Vodoun au Bénin et au monde. « Notre mission sera donc de travailler à dissiper progressivement l’impression de diabolisation, de pratiques sataniques que les détracteurs des cultures et des civilisations africaines ont essayé jusqu’ici de coller au Vodoun », a souhaité Mme Célestin Adjanohoun.

La divinité « Guin Mami Yèhoué» qui a ouvert les manifestations par son rituel pour souhaiter la bienvenue à tous à la Fête du Vodoun édition 2018.

Notons qu’avant d’arriver à la plage, Sa Magesté, Daagbohounon-Hounan II et sa délégation, accompagné de la foule, sont allés dans les sites des divinités Houhoué, Mahouhouè, Dangbézoumè et Sinanonhoué où le Roi et sa cour ont procédé à des rituels pour avoir le soutien et la bénédiction de ces divinités pour le succès de la fête.

Sur la plage de Ouidah qui grouillait de monde, les adeptes des différentes divinités ont fêté à travers des danses rituelles, des démonstrations de forces et autres.