Bénin : les vacataires du Mono-Couffo désertent les collèges

Les enseignants vacataires des départements du Mono et du Couffo sont en grève depuis ce jeudi 11 janvier 2018. Ils ont décidé d’abandonner la craie pour non payement des salaires. Ils ont été privés de leurs salaires depuis décembre 2017.

Pour avoir fêté dans une situation financière difficile, alors qu’ils ont rempli leur part du contrat de travail, ils n’entendent plus continuer si l’État ne se met pas à jour vis-à-vis d’eux. C’est le message qu’ils ont envoyé à leur ministre de tutelle et à celui de l’économie et des finances. Ce mouvement d’humeur met les différents collèges dans une situation difficile, car ces vacataires constituent au moins 80% du personnel enseignant. Les élèvent sont livrés à eux-mêmes, et n’ont d’autres choix que de rejoindre leurs domiciles.

Pour cette nouvelle année académique qui est en cours, des reformes ont été menées en ce qui concerne le recrutement de ces vacataires. Ceci dans l’optique de leur donner un statut considérable vis-à-vis du trésor public. Ces genres de situations ne devraient donc plus normalement survenues. Si cette situation perdure, elle pourrait sérieusement affecter le niveau des élèves, surtout ceux qui sont dans les classes d’examen.