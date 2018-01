Bénin – Trafic de drogue: une dealeuse dans les griffes de la gendarmerie

Une trafiquante de drogue a été prise la main dans le sac, pendant qu’elle essayait de traverser le Bénin pour Igolo au Nigéria. Selon l’information relayée par le quotidien La Nation , elle est tombée dans les mailles de la gendarmerie dans la soirée du dimanche 14 janvier dernier sur la route inter-Etat Cotonou-Lomé, précisément au poste de douane d’Agatogbo à bord d’un véhicule de transport en commun.

Les agents de la gendarmerie et de la douane, une fois le véhicule immobilisé, ont procédé aux fouilles; ce qui aurait révélée une quantité de drogue estimée à 80 kg dans les bagages de cette dernière. La nature de cette drogue reste à déterminer selon les forces de l’ordre, qui mettront à contribution les spécialistes . Mais, en attendant de savoir de quel type de drogue il s’agit, le capitaine Eric Orou Yérima rassure que la présumée coupable est gardée à la compagnie de gendarmerie de Lokossa pour être présentée au Procureur de la République ce jour.

Le trafic de drogue est une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur au Bénin. Pour preuve , plusieurs tonnes de différentes catégories de drogue ont fait objet de saisie au niveau des frontières et aéroport du Bénin au cours de l’année 2017. Deux cas majeurs ont marqué les esprits des béninois, il s’agit des 18 kg de drogue découverts dans un container de l’homme d’affaire Sébastien Ajavon et des 54 kg découverts dans un autre container, cette fois ci appartenant à un indien. Même si, les mis en cause ont été relâchés par la justice, il est un fait que la drogue a été retrouvée.