Bénin: le tacle de Marie Elyse Gbèdo aux journalistes

A la faveur d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au peuple béninois, l’ancien ministre de la justice, Akuavi Marie Elyse Gbèdo s’en est vertement pris aux professionnels des médias pour la qualité des productions qu’ils offrent au peuple béninois en leur qualité d’objecteurs de la conscience collective.

Mais à en croire Me Marie Elyse Gbèdo, loin de leur rôle d’éducation sociale, les journalistes béninois en mal de créativité et de professionnalisme souillent la conscience du peuple par des inepties politiques.

« …Je demande aux journalistes de me pardonner car je trouve qu’ils ne font pas leur travail. Pour moi, le journaliste est l’interface entre la population et le reste des autres entité de la société. Et le journaliste a le devoir; je dis bien le devoir d’aider la population à comprendre un certain nombre de choses puisque nous sommes avec une population analphabète disons à 80% d’analphabète. Nous sommes avec une jeunesse en désarroi. Nous sommes au moins à 60% de la jeunesse en désarroi et tous les jours quand j’ouvre la radio, les télés, je dis c’est pas possible. On constate quoi? On ouvre des rubriques débats politiques et débats politiques. On se dit jeune et la seule distraction qu’on offre à nos jeunes qui sont en désarroi, c’est débat politique » s’insurge t-elle.

Elle souhaite que ceux qui se disent professionnels des médias corrigent cette situation en 2018 et offre à la jeunesse des émissions qui leur permettre de développer leur sens d’initiative.

« Les journalistes ne peuvent pas donner autres chose que des débats politiques? Nous avons quand même des gens qui créent dans ce pays, des gens qui inventent dans ce pays; combien de fois on nous a abreuvé de débat économique, de débat de créativité, de débat d’invention…mais tout ce qu’on nous présente du matin au soir, c’est des débats politiques; moi j’en ai marre, je ne les regarde même plus. Si nos radios et télévisions arrivaient à créer des espaces de discussion économique pour nos jeunes et quand je dis économique je parle de l’agriculture, je vois l’industrie, je vois tout ça là. Mais j’en est marre de ces débats politiques stériles qui ne nous amène nulle part » martèle t-elle.

Pour celle qui est qualifiée d’amazone du temps moderne, il est de la responsabilité des journalistes de corriger cette ineptie et de permettre aux jeunes et aux femmes de retrouver leur marque dans le pays. Elle invite donc les journalistes a cessé d’abreuver la conscience du peuple avec le mensonge, le vol, les intrigues et toutes ces mauvaises choses qui caractérisent la politique dans notre pays.