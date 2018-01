Bénin : la situation socio-politique inquiète les évêques catholiques

La Conférence Épiscopale du Bénin en sa session plénière ordinaire les 24, 25 et 26 janvier 2018 s’est intéressée à l’évolution de la situation socio-politique du Bénin. Les évêques suite à l’analyse des différents faits qui alimentent l’actualité estiment que la situation est inquiétante et qu’il faille que les différents acteurs se retrouvent autour d’une table de dialogue pour aplanir les divergences.

Extrait du communiqué final

« … Les Évêques du Bénin ont aussi longuement réfléchi sur la situation socio-politique qui prévaut actuellement dans notre pays. Avec appréhension et inquiétude mais non sans espérance, ils notent la permanence de la morosité économique et surtout la montée d’une certaine tension sociale qui installe progressivement notre pays dans une crise aux conséquences et aux développements imprévisibles. Face à cette situation qui ne doit pas perdurer, les Évêques du Bénin invitent les fidèles catholiques et les hommes de bonne volonté à prier constamment Dieu, le Souverain Maître des peuples. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veillent les gardes. » (Ps 126, 1) Ils souhaitent aussi :

• que les débats de société soient menés avec sérénité dans une ambiance dépassionnée conformément à la tradition de paix que l’on connaît au peuple béninois ;

• que les autorités à tous les niveaux renouent un dialogue vrai et sincère conformément à la parole donnée, avec les partenaires sociaux pour la mise en œuvre concertée des réformes nécessaires au développement de notre commune patrie ;

• que tous les acteurs de la vie politique nationale réintègrent les principes du jeu démocratique et fassent du respect scrupuleux des décisions de la Cour Constitutionnelle, la base de leur action politique et citoyenne, conformément à la Constitution du 11 décembre 1990;

• que tous les fils et filles du Bénin fassent reculer le pouvoir de l’argent sur la vie politique nationale; en effet, cette pratique que nous avons dénoncée à maintes reprises et tout particulièrement lors des élections présidentielles de 2006 et 2016, mène à l’impasse et érige à petits coups, un système d’appauvrissement matériel, moral et spirituel de notre société ;

• qu’en toute situation, la sacralité de la vie et la dignité de la personne humaine soient reconnues et respectées par tous… »