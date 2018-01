Bénin / Religion : la jeunesse paroissiale de St Luc Yénadjro célèbre la fraternité

Ils étaient plus d’une centaine, à prendre part à cette première édition de la journée de la fraternité des jeunes de la Paroisse St Luc de Yenadjro, ce mercredi 10 janvier 2018. Une initiative de la coordination des jeunes de ladite Paroisse, qui a eu le soutien sans faille du Curé, Père Gaston AÏTONDJI.

Cette journée qui s’est déroulée sur la Paroisse Ste Thérèse de Godomey, a permis aux participants de sortir de leur cadre religieux habituel et d’aller à la rencontre de l’histoire d’une autre Paroisse. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Il s’agit entre autres de la présentation des lieux, des animations culturelles, les participants ont également eu droit à une messe célébrée par le Père Gaston AÏTONDJI. L’instant magique de cette journée, qui matérialise le concept de l’initiative, est le jeu d’invisibilité. Ce dernier a pour but de créer de nouveaux liens d’amitié et de consolider ceux qui existaient déjà. Il consiste à choisir au hasard dans l’anonymat un (e) ami (e), avec qui vous êtes appelé à développer la fraternité et la solidarité dans la pratique de la parole de Dieu.

Pour la Présidente de la coordination des jeunes, Elvire Agblonon, c’est une joie de constater l’engouement que les uns et les autres ont eu pour la chose, car pour une première expérience ce n’était pas évident. Elle invite donc ses frères et sœurs en Christ à garder le même enthousiasme pour la réussite les prochaines éditions, qui s’annoncent très palpitante. Le Père reste également dans la même logique en revenant sur l’objectif de la journée. Fraternité et solidarité sont les deux mots qui résument l’intervention de ce dernier.