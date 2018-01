Bénin : présentation de vœux à l’Arrondissement d’Attogon

Le Chef d’Arrondissement d’Attogon a sacrifié à la tradition ce dimanche 07 dimanche 2017. Il était à la rencontre de ses administrés pour leur présenter ses meilleurs vœux à l’orée de cette nouvelle année. La population qui a massivement fait le déplacement pour écouter la première autorité de l’un des plus grands arrondissements de la commune d’Allada , n’a pas été déçue.

Lionel Kpenou Chobli n’a pas fait un discours charmeur mais a réaffirmé son engagement à travailler ensemble avec la population et pour la population. Comme cela a été le cas depuis sa prise de fonction, il a ramèné ses administrés au centre de son combat quotidien pour le rayonnement de l’arrondissement d’Attogon. Lionel Kpenou Chobli se veut être un responsable et non un acteur politique. Pour lui : « Le responsable pense, réfléchit, planifie, construit et rend compte. Notre marque de fabrique c’est l’inverse de l’agitation : c’est la méthode. C’est le contraire de la frilosité : c’est la sérénité ». Il a également promis de changer certaines choses dans son style de gestion, qui constituent très souvent des inquiétudes pour les uns et les autres.

Pour rappel, Lionel Kpenou Chobli, cité dans le ‘’Top 10 des jeunes béninois prometteurs’’, a pris les rênes de l’arrondissement d’Attogon suite aux élections municipales et locales de 2015. Élu sur la liste AND du Député Valentin Aditi Houdé, il a par la suite eu la confiance de ses pairs pour conduire les destinées dudit arrondissement. Par ailleurs, son dynamisme et son activisme pour le développement lui ont également valu une promotion à l’hôtel de ville d’Allada. Il sera désigné pour prendre en charge la cellule de la coopération décentralisée, où il fait déjà ses preuves avec les pistes de partenariat qu’il explore.

